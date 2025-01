Um idoso capotou o carro e teve apenas ferimentos leves em acidente no Bairro Santa Inês, Região Leste de BH, nesta segunda-feira (20/1). Ele foi retirado do veículo, que ficou virado com as quatro rodas para cima, por pessoas que passavam no local e tinha apenas ferimentos superficiais na lateral do corpo.





O acidente aconteceu na Rua Minduri, no cruzamento com a Rua Carmésia. O que provocou o capotamento não foi informado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).





De acordo a corporação, que foi acionada por volta das 14h15, o idoso estava consciente e um pouco confuso quando foi socorrido. Informações como idade e nome da vítima não foram dadas pelos militares.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos