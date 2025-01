Uma mulher de 22 anos foi presa pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21/1) no Terminal JK, no Centro de BH. D.E.C.D. desembarcou de um ônibus que veio do Rio de Janeiro e tinha nas bagagens um rifle Colt 556 e uma pistola 9 milímetros. De acordo com a PM, as armas seriam entregues a integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), em Betim.





A descoberta foi feita por policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a partir de um trabalho do Serviço de Inteligência do quartel, que vinha monitorando a mulher, que teria ligações com criminosos no Rio de Janeiro.





Com ela, foram apreendidas duas armas, e além disso três carregadores: um da espingarda Colt, e duas de pistolas 9 milímetros, que estavam dentro de uma bolsa e de uma mochila.





A história





A mulher contou aos policiais militares que foi ao Rio encontrar com um homem conhecido como “Jacaré”, que era seu affair desde dezembro último. Ela chegou no Rio no domingo, sendo que “Jacaré” havia mandado um carro de aplicativo, para apanhá-la e levá-la para encontrá-lo na Favela da Maré, um ponto que é disputado por três facções, Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).





Ela contou que não tem ligações com nenhuma das facções e que apenas mantém o affair com “Jacaré”.





Ao chegar à Maré, “Jacaré” lhe entregou uma bolsa e uma mochila, com a ordem para que ela não abrisse. Passou-lhe também a recomendação que deveria ser entreguem em Betim. E que lhe pagaria R$ 700 pelo serviço.





A mulher passou o domingo no Rio de Janeiro, na praia da Tijuca, indo à noite para pegar o ônibus na Estação Afonso Pena. Uma vez, dentro do ônibus, já vindo para Belo Horizonte, recebeu uma mensagem de “Jacaré”, com a confirmação do depósito de R$ 700. E também a promessa de que receberia mais dinheiro, para fazer a entrega em Betim. Um carro de aplicativo estaria à sua espera no Terminal JK.





Ao desembarcar em Belo Horizonte, ela desceu do ônibus e foi até o local combinado para pegar o carro de aplicativo, e lá, foi surpreendida pelos policiais.





A mulher foi levada para o Ceflan II, onde a ocorrência foi encerrada. A preocupação, agora, tanto da PM quanto da Polícia Civil, é identificar quem receberia as armas e os carregadores, em Betim.

