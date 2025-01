Em referência ao Dia Mundial do Queijo, comemorado nesta segunda-feira (20/1), o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), anunciou o Concurso Cultural de Fotografia 2025, intitulado "De Olho no Queijo".

A iniciativa celebra o reconhecimento, pela Unesco, dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, conquista oficializada em dezembro de 2024.

O concurso busca incentivar registros visuais que documentam processos tradicionais e revelam o cotidiano de regiões mineiras onde o Queijo Minas Artesanal é produzido.

Com o tema “Um Olhar sobre a Tradição dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal”, o Iepha-MG convida fotógrafos amadores e profissionais a inscreverem trabalhos autorais que destaquem a riqueza cultural e afetiva desse patrimônio mineiro. A iniciativa busca dar maior visibilidade ao Queijo Minas Artesanal e fortalecer o conceito de patrimônio afetivo, destacando a singularidade das regiões produtoras.



Valorização à diversidade

Minas Gerais conta com dez regiões certificadas para a produção do Queijo Minas Artesanal, cada uma marcada por fatores únicos como clima, relevo, vegetação e técnicas tradicionais:

Serro

Serra da Canastra

Serra do Salitre

Araxá

Cerrado (Alto Paranaíba)

Triângulo Mineiro

Campo das Vertentes

Serras da Ibitipoca

Diamantina

Entre Serras da Piedade ao Caraça

As fotografias devem conter referências aos modos de produção em fazendas, queijarias ou outros locais característicos dessas regiões.

Premiação

Os três melhores registros serão premiados:

1º lugar: R$ 3 mil

2º lugar: R$ 2 mil

3º lugar: R$ 1 mil

(Valores sujeitos a descontos de impostos.)

Inscrições

Interessados podem se inscrever até 13 de março. Todas as fotos inscritas devem ser autorais, inéditas e alinhadas ao tema. Mais informações sobre o regulamento e o envio das fotografias estão disponíveis no site oficial do Iepha-MG.

