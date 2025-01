O início do último mês do ano foi diferente para os mineiros, já que os modos de fazer o Queijo Minas Artesanal foram incluídos na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Mais do que um título simbólico, esse reconhecimento contribuirá para preservar uma tradição centenária que teve início nas montanhas mineiras e está ligada a uma história milenar.





Vale destacar que o alimento é tão importante que foi incluído até no show de drones, realizado na Praça da Liberdade, no bairro Funcionários, durante a virada do ano. O alimento é feito há três séculos, desde o período colonial, a partir do leite cru. A produção do Queijo Minas Artesanal abrange 106 municípios do estado de Minas Gerais.





De acordo com a nutricionista Simone Procópio, o queijo é um alimento que pode fazer parte da dieta com equilíbrio. “Ele é rico em proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e ácidos graxos. Até mesmo pessoas intolerantes à lactose conseguem consumir pequenas quantidades, dependendo do tipo de queijo”, explica.





Entre os nutrientes, as vitaminas A, B, B12, D e K2 ganham destaque, além de minerais como cálcio, magnésio e fósforo. “Os queijos também são fontes de probióticos, que auxiliam na microbiota intestinal e contribuem para a imunidade”, acrescenta.





Variações nutricionais





Nem todos os queijos são iguais em composição ou benefícios. “Existem queijos mais gordurosos, como o cheddar, e outros mais magros, como a ricota. As diferenças dependem do tipo de leite usado, do processo de fabricação e do tempo de maturação”, explica Simone.





Os queijos frescos, como cottage, ricota e minas frescal, são menos calóricos e apresentam sabor suave. Já os maturados, como parmesão e gouda, concentram mais nutrientes, mas possuem maior teor de gordura e sódio. “Quanto mais amarelo o queijo, maior a quantidade de gordura e, consequentemente, de calorias”, destaca.





Para evitar queijos de baixa qualidade ou contaminados, a nutricionista recomenda atenção a fatores como armazenamento e procedência. Ela orienta:





1. Armazenamento: “Verifique se os queijos estão em temperatura adequada e livres de contaminação no ponto de venda”

2. Procedência: “Dê preferência a marcas conhecidas e produtos com fiscalização sanitária”

3. Embalagem: “Opte por queijos com lacre intacto e, no caso dos artesanais, informe-se sobre a produção”

4. Rótulo: “Leia as informações de validade, ingredientes e registro no órgão responsável”

5. Aparência: “O queijo deve ter cor, textura e cheiro característicos. Evite produtos com manchas ou odor fora do comum”





Intolerância à lactose





Pessoas intolerantes à lactose ou à caseína também podem consumir alguns tipos de queijos. “Durante a maturação, as bactérias digerem parte da lactose e da caseína, o que facilita a digestão”, esclarece Simone. Queijos maturados, como parmesão, grana padano e gouda, apresentam baixos teores de lactose. Já os frescos, como ricota, devem ser consumidos com cautela.





“Hoje, há também versões sem lactose disponíveis no mercado, que são uma alternativa segura”, complementa.





Consumo com moderação





O queijo pode fazer parte de uma dieta equilibrada, mas deve ser consumido em porções adequadas. Segundo Simone Procópio, o excesso pode trazer riscos, como aumento do colesterol, retenção de líquidos e ganho de peso. “Queijos são alimentos palatáveis e nutritivos, mas precisam ser consumidos com moderação, principalmente os mais gordurosos e com alto teor de sódio.”





A recomendação é consumir cerca de 30 gramas por refeição, de duas a três vezes ao dia, respeitando as necessidades calóricas individuais ou as orientações de um nutricionista.





Tipos de queijo





Simone lista os queijos menos e mais calóricos para facilitar as escolhas:





Menos calóricos:

Quark

Ricota

Cottage

Minas frescal

Feta

Queijo de cabra macio

Burrata

Requeijão

Muçarela de búfala

Muçarela





Mais calóricos:

Queijo de cabra duro

Parmesão

Cheddar

Gouda

Gorgonzola

Provolone

Cream cheese

Brie

Prato

Minas meia cura





“A chave é equilibrar o consumo com outros alimentos saudáveis, como vegetais, frutas e grãos, para manter a qualidade nutricional da dieta”, destaca a nutricionista.