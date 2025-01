O início de um novo ano pode trazer expectativas em relação à vida amorosa, principalmente para aqueles que buscam um amor ou se veem presos em uma relação que parece estar fadada ao fracasso. De acordo com Matthew Hussey, especialista em relacionamentos, best-seller do New York Times e autor do livro Adeus, dedo podre, para viver relações mais saudáveis é preciso se autoconhecer, amar-se em primeiro lugar e, assim, parar de romantizar padrões tóxicos, encarar a realidade dos relacionamentos e saber colocar um ponto final em relações que acabam com a autoestima.





Mas como fazer isso na prática? Para ajudar a identificar e evitar as famosas red flags (sinais de alerta do parceiro), além de viver amores mais saudáveis e sólidos em 2025, estes são cinco insights de Matthew Hussey, que tem mais de 15 anos de experiência em aconselhamento amoroso:





Controle seus instintos

Evite decisões impulsivas baseadas apenas na emoção inicial de um relacionamento. É importante reconhecer os "sinais de alerta" logo de cara, como evitar conversas profundas, falta de respeito, inconsistências ou desinteresse. Essas observações podem salvar você de se envolver em relações prejudiciais.





Não confunda atenção com intenção

É comum confundir demonstrações de atenção com a intenção de construir algo sério. Nem sempre o parceiro está disponível para ter um envolvimento emocionalmente mais profundo. É preciso diferenciar entre gestos superficiais e sinais reais de comprometimento: observe se a outra pessoa investe ativamente no crescimento da relação ou se ela está acomodada.





Não se apegue ao passado

Para viver uma relação saudável no presente é preciso superar antigas histórias de amor. Assim, você conseguirá abrir espaço para algo novo. Reconheça o que funcionou e o que não deu certo, mas não carregue mágoas para novos relacionamentos. Isso permitirá que você se conecte com pessoas de forma mais leve, profunda e positiva.





Pare de tentar mudar a outra pessoa

Um dos erros mais comuns nos relacionamentos é entrar neles com a expectativa de transformar o parceiro (a) em algo que ele não é. Aceitar as pessoas como elas são é essencial. Se os valores ou comportamentos não se alinham, pode ser um sinal de que o relacionamento não é o certo para você.





Reconheça quando é hora de tirar o seu time de campo

Por mais que seja algo doloroso, é preciso dar um ponto final em relacionamentos que não têm futuro, que estão estagnados no tempo ou fazendo mal ao casal. Afinal, se as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas ou se você percebe que está comprometida (o) apenas por medo da solidão, é hora de reavaliar. Terminar com dignidade é um ato de respeito consigo mesmo.





