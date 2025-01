Recentemente. o casal Juliano e Leticia Cazarré veio a público pedir orações pela pequena Maria Guilhermina, de pouco mais de 2 anos, internada por complicações relacionadas à anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta o coração.





“A anomalia de Ebstein é caracterizada por uma malformação na válvula tricúspide - que separa o átrio direito do ventrículo direito. Essa malformação resulta na alteração do fluxo sanguíneo e, em alguns casos, causa a insuficiência cardíaca”, explica a médica cardiologista do Hospital Sírio Libanês de Brasília, Fernanda Weiler.

A anomalia de Ebstein é rara e seus sintomas variam bastante, podendo, em alguns casos, ser assintomática. “Os sintomas mais comuns percebidos são cansaço excessivo, dificuldade para respirar, coloração azulada na pele - cianose - e arritmias. Para um diagnóstico conclusivo é preciso exames de imagem que podem, inclusive, ser realizados ainda durante a gravidez. Um ecocardiograma fetal pode alertar sobre malformações ainda na gestação, mas existem casos em que o exame é feito após o nascimento”, explica Fernanda.





O tratamento é variado, conforme a gravidade do caso e evolução da criança, e vai desde acompanhamento regular por um médico cardiologista infantil até intervenções cirúrgicas e transplante do coração. “A depender do caso, uma cirurgia para a correção da válvula é possível, em outros casos mais graves é preciso um transplante do coração”, diz a doutora, que comenta alguns mitos e verdades a respeito da condição.





Mito 1: todos os casos são fatais



A verdade: a Anomalia de Ebstein é, sim, uma condição séria, mas que varia em sua gravidade e efeitos no coração. Muitos pacientes acometidos pelo diagnóstico e com tratamento adequado chegam a vida adulta com boa qualidade de vida.





Mito 2: crianças com essa condição não podem praticar atividades físicas



A verdade: atividade física sempre traz benefícios a todos e uma criança diagnosticada com anomalia de Ebstein com sintomas leves pode praticar atividade física, desde que com supervisão e recomendação profissional.

Mito 3: a condição pode ser prevenida durante a gravidez



A verdade: a condição é uma cardiopatia congênita, portanto não há prevenção. No entanto, o diagnóstico pré-natal pode ajudar a conduzir uma forma de tratamento tão logo o bebê nasça.

