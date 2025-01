Ele tem 53 anos, atualmente é diretor de Ciência & Educação em Saúde do Grupo Pratique, responsável pelo processo de evangelização do conceito de exercício higiênico (exercício para manutenção da saúde e prevenção de doenças) para clientes e colaboradores. Além disso, o educador físico Cleverson Costa é pesquisador em comportamento do consumidor de atividades físicas e discente do programa de doutoramento em gestão da Escola de Economia e Administração de Empresas da Universidade de Lisboa (Iseg), em Portugal. Na entrevista, ele fala sobre a importância do emagrecimento supervisionado, efeito sanfona, e como se preparar para este verão.







1) O verão chegou. Quais são as primeiras dicas para quem quer começar o ano treinando?





O grande problema, que gera muita frustração e acaba sabotando a prática de exercícios como parte integrante da vida, é a ânsia por resultados estéticos rápidos. Por quê? Porque não é sobre "Projeto Verão" e sim "Projeto Vidão". As pessoas alimentam uma expectativa irreal quanto ao papel do exercício para mudar o corpo. A maioria das pessoas acha que somente fazer exercícios vai mudar o seu corpo. Mas para mudar o corpo de verdade a alimentação vai contribuir com 70%, 80% dos resultados na fase inicial (primeiros 6 meses). Fazer exercícios é sempre bom, praticamente não tem efeitos colaterais e vai fazer bem para literalmente todas as pessoas, independentemente do gênero ou da idade. O problema é que ele, sozinho, não consegue num curto espaço de tempo (um a três meses) provocar a mudança corporal que as pessoas tanto desejam. É uma ilusão achar que as calorias gastas com exercícios conseguem “compensar” o excesso de calorias de uma alimentação desbalanceada.







2) Como evitar o efeito sanfona e ingressar numa dieta realmente eficaz?





Primeiramente, não fazer dietas da moda ou tentar seguir uma dieta criada para outra pessoa! Fazer uma alimentação inteligente é o primeiro passo para conquistar um corpo magro e saudável. Para isso, não tem alternativa: é indispensável a ajuda de um profissional da nutrição. Um bom profissional da nutrição vai elaborar um cardápio que seja acessível, tanto do ponto de vista orçamentário quanto da facilidade de obtenção dos alimentos, de forma a que a pessoa consiga seguir e se manter na dieta. E, muito importante, sem passar fome ou fazer sacrifícios extremos! Em segundo lugar, da mesma forma que com os exercícios físicos, não criar expectativas irreais com relação aos resultados. A ânsia por resultados rápidos é o que leva muitas pessoas a desistirem. Ao invés de semanas, as pessoas tinham que pensar em meses.





3) Qual deve ser a preocupação de quem quer perder peso? Calorias, exercícios, quantidade…O que é imprescindível para a perda de peso?





Nosso corpo obedece às mesmas Leis da Termodinâmica válidas para qualquer sistema de troca de energia. Isso pode ser expresso pelo corolário de Lavoisier: “Na natureza nada se cria ou se perde, tudo se transforma”. No final das contas, a que pese o valor nutricional daquilo que estamos ingerindo, uma caloria é uma caloria! Então, para emagrecer, é preciso gastar mais calorias (ou Kcal) do que ingerimos através dos alimentos e ponto final. É o que chamamos de balanço energético negativo. É como se nosso corpo ficasse em déficit de energia e para quitar o “saldo devedor” usaremos de nossas reservas energéticas ou “estoque de calorias”, normalmente armazenadas na forma de gordura. A maneira mais inteligente e menos sacrificada de fazer isso é combinar uma alimentação balanceada com atividades ou exercícios físicos. Mas, de novo: exercício algum consegue “compensar” o excesso de calorias! No processo de emagrecimento, a alimentação inteligente e nutricionalmente balanceada vai corresponder por 70% a 80% dos resultados na fase inicial. Depois, para manutenção do peso, evitar o “efeito sanfona” e ganhar peso novamente, o exercício passa a ser mais importante.







4) Quando você diz que a perda de peso deve ser supervisionada, como seria (ou deveria ser) essa monitoria?





É fundamental estabelecer, desde o início, uma meta do tipo ESPERTA: Específica, Relevante, Temporal e Atingível. Essa meta vai ser “desdobrada” em marcos intermediários (milestones) de forma a que a pessoa consiga ver uma evolução contínua, permaneça motivada e o processo se retroalimente. Além disso, é fundamental o suporte para tirar dúvidas, prevenir ou recuperar de relapsos e fazer cobranças sistemáticas que promovam a co-responsabilidade da pessoa no processo como um todo. Esse último item é muito importante. Muita gente “terceiriza” o resultado do emagrecimento no cardápio do nutricionista ou no treino do profissional de educação física. Mas ninguém consegue emagrecer ou ter um corpo bonito só fazendo consultas ou contratando um personal. A pessoa tem que, de fato, executar o plano que foi elaborado. Ninguém pode fazer isso por ela.





5) Quais são os maiores erros das pessoas quando o assunto é treino e emagrecimento?





Certamente é “ir com muita sede ao pote”, no sentido de tentar “recuperar o tempo perdido”, e fazer muito exercícios. O desejo de mudar o corpo rapidamente leva as pessoas a se engajarem num programa de exercícios normalmente muito extenso (longa duração) e intenso (muito esforço). A aplicação de uma quantidade de exercícios muito elevada e intensa para um organismo despreparado leva a uma desgaste prematuro, dores musculares e ainda expõe o organismo a um risco aumentado de lesão. É só estresse! Como os resultados não aparecem em pouco tempo, o “sacríficio” a que a pessoa está se submetendo passa a não valer a pena. Na “matemática mental” da relação “custo-benefício” a conta não fecha. A pessoa se frustra e para.





6) O que você acha das dietas da moda? Proteína, low carb, cetogênica, jejum intermitente etc?





São paliativos baseados em ilusões que levam à frustração e desistência. Ninguém fica com excesso de peso do dia para a noite e sem ingerir mais calorias do que gasta. Para emagrecer temos que fazer o caminho contrário. Porém, vivemos num ambiente obesogênico com alimentos ultraprocessados e altamente calóricos facilmente disponíveis. Então, não tem meio termo: para emagrecer de verdade tem que investir na solução certa. Nesse caso, um bom nutricionista e a adoção do hábito de fazer exercícios.

