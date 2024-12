Com a chegada do verão, a busca por saúde, bem-estar e desempenho físico entra na ordem do dia. A nutricionista clínica e hospitalar e especialista em fisiologia e bioquímica da nutrição pelo Laboratório IonNutri, Jessica Kozaka. aponta algumas sugestões para quem deseja se preparar para a estação do calor.



Alimentos que aceleram o metabolismo



Estes alimentos são conhecidos por estimular vias metabólicas e podem ser especialmente eficazes:



- Proteínas magras: frango, peixe e ovos aumentam o gasto energético devido ao efeito térmico da digestão



- Chá verde e matchá: fontes de cafeína e catequinas, que aceleram o metabolismo



- Própolis verde: rico em compostos bioativos, auxilia na imunidade e ação antioxidante



- Alimentos ricos em ômega-3: salmão, sardinha e chia ajudam na regulação metabólica e na sinalização da insulina



- Especiarias: pimenta vermelha e gengibre aumentam a termogênese e melhoram o metabolismo lipídico



Alimentos que favorecem a queima de calorias



Os seguintes alimentos ajudam na queima calórica ao otimizar vias metabólicas relacionadas à queima de gordura e ao metabolismo energético:



- Kiwi e acerola: fontes concentradas de vitamina C, importante para a imunidade e a síntese de colágeno



- Frutas vermelhas: ricas em antioxidantes e polifenóis, que combatem os radicais livres e promovem a saúde celular



- Vegetais crucíferos: brócolis, couve e rúcula, que promovem a detoxificação e o funcionamento mitocondrial



- Grãos integrais: aveia, quinoa e arroz integral favorecem a estabilidade da glicemia e evitam picos de insulina, que podem levar ao acúmulo de gordura



Alimentos que devem ser evitados



Com base nos resultados da nutrimetabolômica, é possível identificar intolerâncias ou desequilíbrios metabólicos. De modo geral, os seguintes alimentos podem dificultar o processo de emagrecimento e devem ser consumidos com cautela:



- Açúcares simples: doces, refrigerantes e alimentos ultraprocessados causam picos de insulina e promovem o acúmulo de gordura



- Gorduras trans: alimentos fritos e industrializados inflamam o metabolismo e prejudicam a saúde cardiovascular



- Álcool: dificulta o metabolismo lipídico e sobrecarrega o fígado, impactando negativamente o gasto calórico



O papel da nutrimetabolômica



O teste salivar de nutrimetabolômica é uma solução que analisa os marcadores metabólicos para criar recomendações alimentares personalizadas. Ela ajuda a potencializar o metabolismo, estimular a queima de gordura e evitar alimentos que possam atrapalhar seus objetivos. Faça desta estação um marco para cuidar do seu corpo de forma única e eficiente.



- Personalização alimentar: identifica desequilíbrios metabólicos, como resistência à insulina, metabolismo lipídico alterado e déficit em vitaminas ou minerais essenciais



- Foco no metabolismo atual: os dados refletem o estado metabólico dos últimos seis meses a um ano, permitindo ajustes precisos para otimizar resultados



- Apoio profissional: com base no teste, um nutricionista pode criar um plano alimentar que favoreça a aceleração metabólica e a queima calórica de forma eficaz e sustentável



Dica final



A combinação de escolhas alimentares estratégicas com o acompanhamento do metabolismo por meio de ferramentas, como a nutrimetabolômica salivar, é o caminho ideal para atingir as metas de saúde e bem-estar no verão.

