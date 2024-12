O protetor solar em cápsula ajuda a fortalecer o cuidado com a saúde, principalmente durante o verão

Apenas em 2023, o mercado brasileiro de proteção solar cresceu 28,8%, atingindo R$ 5,3 bilhões de reais, conforme dados da Euromonitor International. Porém, um fator chama atenção ao mostrar que mais de 70% das pessoas no Brasil não usam o bloqueador diariamente, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Cosmetologia.





Empresas e consumidores enchem os olhos ao se depararem com uma solução diferente e que pode transformar o setor de suplementos alimentares: o protetor solar em cápsula. Com a crescente preocupação em minimizar os danos causados pela radiação solar, o produto emerge como uma alternativa para reforçar os cuidados com a pele.





“As cápsulas de proteção solar são formuladas com ingredientes naturais e compostos bioativos que ajudam a reforçar a defesa da pele contra os efeitos nocivos dos raios UV. Entre os principais componentes, podemos encontrar: vitaminas C e E, que atuam em sinergia para reduzir o estresse oxidativo; zinco e selênio, minerais que potencializam as defesas naturais da pele, entre outros”, explica o diretor geral da Pronutrition, indústria que desenvolve suplementos, alimentos e bebidas saudáveis, Francisco Neves.





Francisco conta que o processo de produção deste produto envolveu a extração e purificação dos ativos, seguida pela encapsulação em matrizes biodegradáveis que garantem liberação eficiente e alta biodisponibilidade, preservando sua eficácia e certificando a liberação adequada ao organismo.





Quando se trata dos benefícios, as cápsulas de proteção solar podem trazer vantagens como uma proteção de dentro para fora, redução do fotoenvelhecimento, praticidade na rotina diária e um complemento para peles sensíveis. No entanto, Francisco ressalta que, embora práticos e eficientes, o produto não substitui o uso de protetores solares em creme.





“O uso das cápsulas deve ser combinado a medidas tradicionais, como o uso de protetores em creme, roupas adequadas e moderação no tempo de exposição ao sol. Mas, o uso dessa tecnologia na rotina pode, e muito, ser um potencializador e um divisor de águas para consumidores que buscam proteção integrada e eficaz”, pontua.





O mercado global de suplementos, em que se inserem os protetores solares em cápsulas, vem ganhando espaço. Um estudo publicado pela Future Market Insights (FMI) mostrou que o setor global de suplementos alimentares deve ultrapassar US$ 252 bilhões em 2025, com uma projeção de 7,5% no valor de CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta).





Além disso, 76% dos brasileiros buscam soluções práticas para o cuidado com a pele, com um percentual maior entre as mulheres (88%) do que entre os homens (64%), aponta a pesquisa da MindMiners.





“Vemos o setor crescer ano após ano, com soluções aliadas à ciência e praticidade que transformam a forma como os consumidores cuidam do seu bem-estar. O protetor solar em cápsula é um grande exemplo de como fortalecer esse cuidado com a saúde, principalmente durante o verão, para aproveitá-lo de forma segura e tranquila”, reforça Francisco.



