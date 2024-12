O fim do ano é um convite para pausar, respirar e se reconectar. Mais do que um descanso, este momento pode ser uma oportunidade para recarregar as energias, cuidar do corpo e da mente, e iniciar o próximo ciclo com mais disposição.





Seja qual for a área de atuação, aprender a desconectar não é um luxo, mas uma necessidade. Pensando nisso, Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech Company, preparou estratégias práticas focadas em bem-estar, mindfulness e atividade física para aproveitar este período ao máximo:

Bem-estar: cuide do corpo e da mente



• Adote rituais de autocuidado: práticas simples, como banhos aromáticos, massagens ou skincare, ajudam a desacelerar e a reconectar com você mesmo



• Exemplo: experimente um banho relaxante com óleos essenciais à noite



• Priorize um sono reparador: dormir bem é essencial para renovar a energia. Use as férias para regularizar o ritmo do seu corpo, dormindo sem alarmes



• Dica: evite eletrônicos antes de dormir e prefira atividades relaxantes com uma leitura leve ou meditação



• Tenha uma alimentação consciente: aproveite para preparar refeições frescas e nutritivas, coma tranquilamente e transforme cada refeição em um momento de prazer



• Sugestão: inclua frutas, vegetais e proteínas leves no cardápio, apreciando o preparo e o sabor





Mindfulness: viva o presente com intenção



• Pratique a meditação guiada: reserve dez minutos diários para se dedicar à atenção plena, seja com aplicativos, vídeos ou simplesmente focando na respiração



• Benefício: ajuda a reduzir o estresse e ajuda a manter o foco no presente



• Mantenha um diário de gratidão: antes de dormir, anote três coisas boas do dia. Essa prática reforça os pensamentos positivos e melhora a perspectiva



• Exemplo: agradeça por um momento especial, uma conquista ou algo simples, como um bom café



• Conecte-se com a natureza: caminhar descalço na grama, observar o pôr do sol ou ouvir os sons da natureza são formas simples e poderosas de renovar a mente





Movimente-se com prazer



• Yoga ou pilates ao ar livre: essas práticas não apenas fortalecem o corpo, mas também promovem equilíbrio emocional



• Sugestão: experimente 15 minutos de alongamento em um parque



• Caminhadas exploratórias: descubra novos lugares, como trilhas ou praias, e movimente-se em um ritmo tranquilo



• Dica: leve alguém para compartilhar o momento



• Atividades recreativas: jogos com amigos ou familiares, como vôlei, futebol ou bicicleta, são maneiras leves de se movimentar e de apreciar o momento com pessoas queridas



• Objetivo: focar no prazer, não na performance



• Varie sua rotina de exercícios: troque os treinos intensos por circuitos leves, elásticos ou exercícios de mobilidade



A importância de desconectar



Pausar é um ato de autocuidado e uma maneira de respeitar necessidades físicas e emocionais. “A combinação de práticas de bem-estar, mindfulness e atividades prazerosas transforma este momento em um presente para si mesmo, renovando suas energias e preparando você para os desafios do próximo ano”, reforça Eduardo Netto.

