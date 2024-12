Compreender e aproveitar o poder do hábito permite criar mudanças positivas, como uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos a longo prazo

O final de ano carrega o espírito de recomeço e novidades por representar a finalização de um ciclo e o início de outro. No entanto, traçar metas e objetivos pode não ser tão eficiente por se tratar de algo grande. Assim, o ideal é estabelecer novos hábitos.

A especialista em desenvolvimento humano e pessoal, Gisele Hedler, explica que compreender e aproveitar o poder do hábito permite criar mudanças positivas, como uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos a longo prazo.





“O nosso cérebro ama rotinas, e os hábitos são rotinas automáticas que ajudam a nossa mente a não gastar energia que desenvolvemos ao longo do tempo, muitas vezes sem perceber. Essas ações repetitivas têm um impacto profundo em nossas vidas, moldando nossa produtividade, saúde, sucesso e felicidade”, explica Gisele, que lista oito pequenos hábitos para adotar no novo ano e ter um crescimento em todos os âmbitos da vida:





Comece o dia agradecendo e se planejando



Assim que acordar, respire profundamente cinco vezes e agradeça por mais um dia de vida. A prática diária da gratidão, reconhecendo as coisas boas da vida, ajuda a manter uma perspectiva positiva, segundo a especialista. “Em seguida, antes mesmo de sair da cama, caminhe mentalmente pelo seu dia e visualize os resultados que você espera de cada coisa”, comenta.





Se exponha a luz do sol e se alongue



Ao levantar, se exponha à luz solar e faça alongamentos, evitando ao máximo o uso de telas. Gisele explica que a luminosidade do sol ajuda o organismo a regular o seu horário biológico e os alongamentos, por sua vez, auxiliam estimulando o cérebro a produzir alguns hormônios responsáveis pelo bem-estar.

“Se você não tiver acesso a área externa, abra a janela e olhe para o céu. Esse hábito ajudará você a ter mais energia, pois a rotina em contato com a claridade vai descarregar cortisol que você precisa para começar o dia”, comenta.





Beba bastante água em jejum



Antes mesmo do café da manhã, faça a ingestão de pelo menos 400 ml de água. “Pense que, durante o sono, seu organismo não parou de funcionar e você ficou longas horas sem tomar água. A água em jejum auxilia na limpeza do trato gastrointestinal, eliminando toxinas acumuladas ao longo da noite, além de aumentar o metabolismo e contribuindo para a perda de peso”, elucida.





Abrace seus familiares



Abrace com mais frequência e mais intensidade as pessoas que moram com você, seja o companheiro, os filhos e até mesmo os pets. Os abraços demonstram apreço, cultivam a paciência e estimulam a liberação de dopamina e serotonina, hormônios responsáveis pelo prazer e bem-estar, respectivamente.





Se desconecte digitalmente por um momento



Reserve momentos do dia para desconectar-se digitalmente, seja desligando o celular, silenciando as notificações ou até mesmo colocando no modo avião. Isso pode promover um equilíbrio saudável entre o mundo online e offline.





Aumente a ingestão de frutas, saladas e oleaginosas



“Distribua porções de frutas, oleaginosas cruas e salada para comer ao longo do dia. Esses alimentos são ricos em fibras e gorduras boas, que vão ajudar na regulação do intestino e até mesmo do humor”.





Leia pelo menos cinco páginas de um livro



Cultive o hábito da leitura diária, seja de livros, artigos ou notícias relevantes. Isso expandirá seu conhecimento e perspectivas, além de ser um exercício para o cérebro.





Auto-reflexão



Ao final do dia, reserve um tempo para refletir sobre suas ações, metas e valores. “Liste tudo aquilo que você acha que não foi tão bom e como poderia melhorar e a coisa mais legal que te aconteceu. Isso ajuda a manter-se alinhado com seus objetivos e propósitos de vida”, ensina Gisele.

