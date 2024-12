Com a chegada do fim de ano, podem surgir problemas de saúde emocional

Com a chegada do fim de ano, o clima de celebração e confraternização é predominante, criando um ambiente de alegria e descontração. No entanto, é importante lembrar que, neste período, muitos acabam exagerando no consumo de alimentos e bebidas, adotando hábitos menos saudáveis, o que pode afetar diretamente a saúde.

O clínico geral Zaleski Kaniski, do Hospital Semper, explica que durante as festas de fim de ano é comum o aumento de problemas de saúde, tanto físicos quanto emocionais. “O consumo excessivo de alimentos e álcool pode causar indigestão, gastrite e descompensação de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, especialmente quando as pessoas relaxam nos cuidados com a saúde. Além disso, as confraternizações em ambientes fechados podem também propagar infecções respiratórias”, relata.

Ele também ressalta que, com a chegada do fim de ano, podem surgir problemas de saúde emocional, pois a pressão social, as expectativas irreais e os sentimentos de solidão podem desencadear episódios de ansiedade ou depressão, especialmente em pessoas que enfrentaram perdas durante o ano ou estão distantes da família. “Prazos apertados, demandas sociais e planejamento para festas elevam cortisol e adrenalina, aumentando o risco de picos hipertensivos e complicações cardiovasculares. O estresse, aliado ao consumo de alimentos gordurosos, condimentados e álcool, pode agravar gastrite. Descuido com sono e exercícios intensifica esses impactos, demonstrando os efeitos diretos e indiretos do estresse na saúde”, afirma.

Em relação aos sinais de sinais de alerta para essas doenças relacionadas ao estresse, como burnout e crises de ansiedade, ele destaca a importância de estarmos atentos as mudanças comportamentais e físicas. “O burnout causa cansaço extremo, falta de motivação, sensação de incapacidade e irritabilidade, além de sintomas físicos como dores musculares e alterações no sono. Já as crises de ansiedade se manifestam com taquicardia, respiração acelerada, sudorese e sensação de perda de controle. Em ambos os casos, sintomas persistentes que afetam a qualidade de vida exigem atenção e busca de ajuda profissional para prevenir complicações e facilitar a recuperação”, evidencia.

Zaleski dá algumas dicas para manter o equilíbrio, autocuidado e prevenir problemas físicos e mentais durante as festas:

Evite excessos alimentares

Priorize refeições leves

Mantenha a hidratação, especialmente ao consumir álcool

Reserve momentos para pausas

Estabeleça prioridades

Delegue tarefas

Valorize conexões genuínas sem cobranças

Cuide do sono

Inclua atividades como caminhadas ou exercícios de respiração para aliviar o estresse

Planeje compromissos

Mantenha uma rotina equilibrada

