Mesmo aquele futebol de domingo com os amigos, sem a devida preparação, pode machucar a articulação e seus ligamentos

Acompanhando as tendências de vida saudável que se difundiram nos últimos anos, muitas pessoas se tornaram adeptas da prática de exercícios, em diferentes modalidades. Este movimento, bastante benéfico para a saúde em geral, requer, entretanto, alguns cuidados para que não se torne um problema futuro, como o desgaste das articulações dos joelhos: a tão temida artrose.



É o que explica André Grativol, diretor geral da Zimmer Biomet no Brasil, empresa focada na saúde musculoesquelética. Segundo ele, pensando tanto nos atletas iniciantes, quanto naqueles que somente conseguem um tempo para essas práticas aos finais de semana, contar com um profissional para orientar sobre as execuções corretas e ter uma certa regularidade, entre outras medidas, pode ajudar a evitar lesões e o consequente desgaste nos joelhos.



“Pode parecer uma atividade inocente, mas por exemplo, aquele futebol de domingo com os amigos, sem a devida preparação, aquecimento e fortalecimento muscular, pode machucar a articulação e seus ligamentos, levando a problemas ortopédicos. Da mesma maneira, atividades de alto impacto, como a corrida, o tênis e o crossfit, ou até mesmo execuções incorretas de alguns exercícios de musculação, podem também sobrecarregar os joelhos. A atividade física é excelente, só precisa ser feita com cuidado e planejamento”, aponta.



1 – Falta de regularidade



Entre os pontos de atenção ao realizar os exercícios está a frequência com que são feitos. Além de pouco eficazes em relação aos benefícios normalmente oferecidos pelas atividades físicas, as práticas esporádicas não permitem que o corpo passe pela etapa de adaptação ao esforço. A falta de regularidade faz também com que os músculos reduzam a capacidade de absorver os impactos - contribuindo para o desgaste articular.



2 – Falta de aquecimento e sobrecarga



Ainda que os exercícios feitos sejam de baixa intensidade, ignorar etapas como o aquecimento e o alongamento pode aumentar a rigidez dos músculos e articulações, tornando essas estruturas mais suscetíveis a lesões. Quando feitas sem critérios, com movimentos repetitivos e de alto impacto, essas práticas podem contribuir ainda mais para a sobrecarga do joelho, por exemplo.



3 – Lesões e movimentos incorretos



Assim como a falta de regularidade e da preparação adequada para a realização dos exercícios são capazes de ocasionar lesões, alguns movimentos quando são mal executados - feitos com má postura ou excesso de peso - podem ferir ligamentos e cartilagens. Além disso, a prática excessiva, sem o devido descanso, pode levar à fadiga muscular e sobrecarregar ainda mais a articulação.



4 – Uso de calçados inadequados



Outro ponto de atenção durante a prática de exercícios é a escolha do calçado. Embora os tênis sejam os mais indicados, é preciso levar em conta que eles não são todos iguais. Especialmente para as atividades intensas, prefira modelos que ofereçam suporte e absorção de impacto.



5 – Fortalecimento muscular



Assim como o aquecimento e o alongamento, o fortalecimento muscular pode ajudar a reduzir a carga direta nos joelhos. Para isso, esportes como a musculação e o pilates, com o devido acompanhamento profissional, são fundamentais para prevenir os desgastes e futuros quadros de artrose.

