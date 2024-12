O verão, tempo de altas temperaturas e e propício para atividades ao ar livre, também é um período que favorece a disseminação de doenças infecciosas. As condições quentes e úmidas da estação criam o ambiente perfeito para que vírus, bactérias e fungos prosperem, aumentando os riscos para crianças e adultos.





Segundo a infectologista, integrante do núcleo de infectologia do Hospital Sírio-Libanês e membro de comitês de doenças infecciosas, Jéssica Ramos, as infecções gastrointestinais são comuns no verão. São causadas principalmente pela ingestão de alimentos ou água contaminados por microrganismos.





De olho no que come





“Os sintomas dessas doenças geralmente incluem cólicas abdominais, diarreia, náuseas, vômitos e febre. O tratamento varia conforme o agente causador, mas podem incluir hidratação oral para repor os líquidos perdidos, além de medicamentos para controlar os sintomas, como antieméticos e antidiarreicos, e, em casos mais graves, o uso de antibióticos ou antivirais”, explica a especialista.





Jessica reforça que a prevenção é essencial, e enfatiza a importância de lavar as mãos com frequência, evitar alimentos de procedência duvidosa, dar preferência aos alimentos bem cozidos e priorizar o consumo de água potável.





Insetos e doenças





Durante o verão, as picadas do mosquito Aedes aegypti podem transmitir doenças como dengue e chikungunya. A dengue causa febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas, enquanto a chikungunya provoca febre e intensas dores articulares. Como não existe tratamento antiviral específico, o foco deve ser a prevenção.

"Prevenir as picadas de mosquito é essencial para evitar essas doenças. Repelentes, roupas adequadas e a eliminação de criadouros são medidas simples, mas eficazes. Além disso, no caso da dengue, temos a vacina disponível na rede pública de saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e na rede privada, indicada para pessoas de quatro a 60 anos", destaca Jéssica.





Biquíni molhado e suor





As infecções fúngicas também são comuns no verão, especialmente devido ao aumento da transpiração causado pelo calor intenso e ao uso prolongado de biquínis e sungas molhadas. Estas situações favorecem a proliferação de fungos, que podem causar infecções na pele, unhas e mucosas.

“Os sintomas incluem coceira, vermelhidão, bolhas e descamação e o tratamento envolve o uso de antifúngicos tópicos ou orais que só podem ser recomendados após avaliação médica. Por isso, é importante tentar manter a pele limpa e seca, evitando roupas apertadas que dificultam a ventilação, não ficar com roupas úmidas por muito tempo e não compartilhar itens pessoais, como toalhas e roupas, para prevenir o contágio”, explica a especialista.





Alerta





Sintomas como febre alta, vômitos, diarreia persistente ou irritações graves na pele não devem ser ignorados, pois podem indicar doenças que requerem cuidados médicos imediatos. Jéssica salienta a importância de procurar atendimento médico o mais rápido possível ao perceber esses sintomas.

"Com prevenção, atenção e cuidados básicos de higiene, é possível transformar o verão em um período de diversão e bem-estar para toda a família, sem colocar a saúde em risco", aponta a infectologista.

