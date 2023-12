Com a crescente das temperaturas, 2023 caminha para ser o ano mais quente em 125 mil anos, de acordo com informações do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia. Sentindo o calor na pele, literalmente, no dia a dia, trabalhadores brasileiros ganham outra preocupação: as doenças infecciosas, que têm um prato cheio com a elevação da temperatura, principalmente no transporte público.

Bactérias, vírus, fungos e até parasitas intestinais precisam de condições propícias para conseguirem passar diretamente de uma pessoa para outra ou de uma pessoa para um objeto. Assim, alguns desses microrganismos são favorecidos por ambientes quentes e úmidos, especialmente bactérias e fungos. Além disso, locais com maior circulação e aglomeração de pessoas tornam mais provável sua disseminação e o encontro com o hospedeiro ideal.

“É preciso considerar que o calor extremo torna as pessoas mais propensas a infecções respiratórias, doenças gastrointestinais e de pele. A desidratação decorrente do calor excessivo e o fato de que muitas pessoas não se alimentam bem nos dias muito quentes afetam o sistema imunológico e assim favorecem as infecções”, explica a professora doutora Katia Cristina Mugnol, do curso de biomedicina do Centro Universitário Braz Cubas.

Leia: Calor pode provocar e agravar assaduras em adultos

“As doenças gastrointestinais, causadas tanto por vírus quanto por protozoários, aumentam no verão”, comenta. As conjuntivites também são um problema nessa época e, assim como as famosas viroses intestinais, se espalham facilmente em ambientes aglomerados como os do transporte coletivo”, avisa a biomédica.

A docente também elucida que as transmissões podem ocorrer de formas variadas, a depender dos agentes causadores e dos órgãos que são acometidos pela ação. Muitos microrganismos são transmitidos de modo indireto por contato, principalmente das mãos com superfícies contaminadas, como os balaústres, barras de apoio e botões de sinalização de parada disponíveis nos transportes públicos. O simples ato de tocar essas superfícies e levar as mãos aos olhos, nariz ou boca, transporta esses agentes do meio ambiente para o corpo.

Prevenção

Em meio aos inúmeros microrganismos, é necessário tomar alguns cuidados elementares para se proteger de infecções. “Lavar as mãos com água e sabão, antes e depois de acessar o transporte coletivo é sempre uma boa pedida. Quando isso não for possível, usar álcool-gel de boa qualidade e da forma correta, espalhando bem o produto inclusive entre os dedos e nos punhos, ajuda a minimizar os riscos. Ao tocar superfícies que foram tocadas por outras pessoas, como os balaústres, barras de apoio, botões de sinalização, bancos e gradis, evitar ao máximo tocar o rosto”, alerta a professora de biomedicina.

Leia: Por que onda de calor pode ser mais prejudicial para quem tem doenças no coração

Além disso, objetos de uso pessoal como mochilas, bolsas e calçados também devem receber uma atenção especial para evitar infecções. Sendo assim, devem ser limpos com certa periodicidade, segundo Katia Mugnol.

Celulares e fones de ouvido

No caso de celulares e fones de ouvido, que têm maior incidência de contaminação, é importante que sejam higienizados com lenço umedecido todos os dias. o sentido coletivo, ações pontuais, como cobrir com lenços de papel ou cotovelo o nariz e a boca ao espirrar e tossir, também são muito importantes para evitar maiores campos de contaminação. Ademais, manter a vacinação em dia é essencial.

Somadas as condutas recomendadas, existem algumas ações que devem ser evitadas ao máximo durante o calor extremo, de acordo com a docente. “Não é recomendável o uso de roupas pesadas, pois aumentam as chances de desconforto e mal-estar e de desidratação, principalmente considerando a possibilidade de aglomeração dentro dos meios de transporte coletivo. Não se deve ingerir alimentos nesses ambientes, principalmente aqueles que requerem mais manuseio com as mãos, já que estas são veículos de transporte de microrganismos das superfícies contaminadas para o que se está comendo. E não se deve, em nenhuma situação, descartar lixo em locais não destinados a esse fim, dado que isso contribui para a proliferação de insetos e de roedores, que também são agentes de disseminação de doenças ao ser humano”, recomenda.

Higienização do transporte público

Além das soluções individuais, a professora também destaca a necessidade de as empresas executarem com eficiência os procedimentos de limpeza e higienização de equipamento de ar-condicionado e de superfícies dentro dos ônibus e vagões de trens e metrôs, para minimizar a quantidade de microrganismos potencialmente causadores de infecções.