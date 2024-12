O aumento do uso de celulares e internet entre crianças, especialmente durante as férias, reforça a importância de os pais incentivarem momentos de diversão longe das telas. A pesquisa TIC Kids Online, do Cetic.br, revela que o número de menores de seis anos conectados aumentou de 11%, em 2015, para 24%, em 2023. Além disso, 91,2% das crianças de 10 a 13 anos acessam a internet diariamente, o que contribui para o sedentarismo e isolamento social.

Para mitigar os efeitos negativos do uso excessivo de tecnologia, atividades ao ar livre são essenciais para o desenvolvimento saudável. Brincadeiras como correr, pular e escalar promovem a diversão ao mesmo tempo em que contribuem para a coordenação motora. Jogos de lógica e trabalho em equipe, como esconde-esconde e caça ao tesouro, desenvolvem o raciocínio e aprimoram a comunicação. Um estudo recente da Universidade de São Paulo confirma que crianças que brincam regularmente fora de casa têm mais facilidade em realizar atividades físicas complexas do que aquelas que ficam em ambientes fechados.

Dessa forma, ganham relevância iniciativas voltadas para o lazer ao ar livre, como a revitalização de parques públicos, além de projetos de empreendedores que criam espaços dedicados ao contato com a natureza, como é o caso de Paulo Ricardo Bruns, sócio do Spitz Pomer, um parque de aventuras em Pomerode (SC). "Realizamos um estudo sobre o desenvolvimento infantil e o impacto do contato com a natureza. Com base nessa pesquisa, criamos atrações que unem diversão e aprendizado, incentivando habilidades físicas, cognitivas e sociais. Essas atividades reforçam os laços familiares, e cada sorriso é um reflexo do nosso compromisso em oferecer mais do que um simples passeio. Estamos criando memórias duradouras, que ficam com as famílias para toda a vida", conta Bruns.

Confira abaixo três dicas para se divertir e se conectar com seus filhos durante as férias (e além delas):

Caça ao tesouro na cidade



Essa atividade dinâmica pode ser realizada em parques, praças ou até mesmo no seu bairro, transformando o ambiente em um grande campo de exploração. Ao criar pistas e desafios que conduzem as crianças a pontos de interesse, como fontes, esculturas e monumentos, você pode incluir curiosidades que ampliem seu conhecimento sobre história e cultura local. Assim, elas se divertem enquanto desenvolvem habilidades, como a resolução de problemas, interpretação, concentração e trabalho em equipe.



Faça passeios voltados para experiências ao ar livre



Se você procura uma maneira de quebrar a rotina, há diversas trilhas, parques e espaços ao ar livre que oferecem experiências especiais, com atividades exclusivas para a temporada. "Em nossa programação, temos uma mini fazenda, onde as crianças podem interagir com os animais, além de atrações radicais que garantem diversão para toda a família. Também oferecemos atividades como o 'desafio das árvores' e 'jogos de campo', que estimulam a concentração e favorecem o desenvolvimento físico e mental", sugere Bruns.



Use a natureza no aprendizado



Plantar e cuidar de uma horta ou jardim oferece às crianças observar o ciclo de vida das plantas, desenvolvendo nelas importantes lições sobre responsabilidade, paciência e respeito pela natureza. Para quem não tem espaço externo, essa experiência pode ser adaptada com o cultivo de plantas em vasos ou pequenas jardineiras dentro de casa. Ervas como manjericão, alecrim e salsinha, além de flores variadas, são opções ideais, sendo de fácil cuidado e proporcionando uma conexão constante com o mundo natural.

