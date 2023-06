Saiba das brincadeiras que desenvolvem a autoestima das crianças nas férias

683

Brincar de show de talentos é uma ótima escolha, com cada membro da família mostrando seu dom especial, seja cantar, dançar, contar piadas, fazer mágica... (foto: Victoria_Regen/Pixabay)







Com o acesso às redes sociais cada vez mais precoce, é importante que pais e cuidadores estejam atentos aos sinais de que algo está interferindo na autoimagem que meninos e meninas têm de si mesmos. De acordo com o relatório da Stem4, organização britânica de saúde mental, três em cada quatro crianças de até 12 anos não gostam de seus corpos, ficam constrangidas com a própria aparência e tem como principal característica para o desenvolvimento do complexo o consumo excessivo de redes sociais. Um levantamento da Universidade de Calgary, no Canadá, analisou 29 estudos com crianças e adolescentes de diversos países e apontou que um em cada quatro tem depressão , revelando que um dos motivos para esse número elevado tem a ver com a autoestima.





Demonstrar afeto , criar vínculos, conversar e ouvir a criança de maneira efetiva são alguns exemplos de como é simples e fácil encorajar os pequenos durante a própria rotina familiar: “Elogiar a dedicação e as conquistas da criança, reconhecendo o seu progresso nas atividades que realiza também faz toda a diferença”, argumenta o pedagogo. Além disso, é importante que pais e cuidadores estabeleçam metas realistas que valorizem o processo de aprendizagem, suas opiniões e emoções, permitindo que ela se expresse livremente. “Promover um ambiente de apoio e aceitação, onde a criança se sinta amada independentemente de erros ou falhas, é uma forma de ensiná-la a lidar com desafios de forma autônoma”, esclarece.

Aproveitando as férias para estimular a autoestima nas crianças

Com a proximidade das férias escolares, período em que a criança passa mais tempo no ambiente familiar, é comum que pais fiquem preocupados com o tempo ocioso dos filhos, entretanto essa é uma ótima oportunidade para que eles convivam mais com seus cuidadores e familiares, sejam envolvidos na rotina da casa e fortaleçam os vínculos afetivos, que refletem efetivamente em sua relação com a autoestima.

“Reservar tempo para atividades em família , como jogos de tabuleiro, sessões de cinema caseiras ou passeios ao ar livre, é uma maneira prática de reforçar o amor-próprio nos pequenos”, explica Junior. “Incentivar a participação das crianças nas tarefas domésticas também vai permitir que elas se sintam úteis e admiradas”, complementa.





Outra maneira de aproveitar os dias de descanso para desenvolver a autoestima em meninos e meninas é planejar atividades criativas, como artesanato, pintura ou contação de histórias: “Todas são ferramentas para que as crianças possam expressar sua imaginação e se orgulharem de suas realizações”, destaca o educador: “A prática de exercícios físicos em família, como dança, ioga ou caminhadas, também promove a autoconfiança e a saúde mental”, salienta.

5 brincadeiras que desenvolvem a autoestima das crianças

Brincadeiras simples e fáceis de praticar podem ser aliadas na construção de amor-próprio entre os pequenos, permitindo que eles se expressem e se orgulhem de suas realizações. Confira 5 sugestões do especialista em desenvolvimento infantil que são adaptáveis à faixa etária e ambiente da criança e podem ser praticadas dentro de casa, em dias frios:





1 - Show de talentos (3 a 10 anos): Cada membro da família pode mostrar seu dom especial, seja cantar, dançar, contar piadas, fazer mágica etc. “Essa brincadeira promove a autoexpressão e valoriza as habilidades únicas de cada criança”, sugere Junior Cadima, mestre em educação.





2 - Caça ao tesouro de elogios (5 a 10 anos): Esconda pequenos bilhetes com elogios pela casa e desafie as crianças a encontrá-los. “Elas podem ler em voz alta os elogios, o que ajuda a fortalecer a autoestima e autoconfiança”, compartilha o pedagogo.





3 - Teatro de marionetes (3 a 8 anos): Incentive as crianças a criarem e encenarem suas próprias peças de teatro usando bonecos. “Essa atividade estimula a criatividade, a expressão emocional e promove a autoestima enquanto elas apresentam suas produções”, destaca Junior Cadima.





4 - Construção de cabanas (3 a 7 anos): Use lençóis, almofadas e cadeiras para formar cabanas dentro de casa. “Isso permite que as crianças explorem sua imaginação, organizem o planejamento, tomem decisões e se orgulhem de suas criações”, indica o educador em desenvolvimento infantil.





5 - Mímica (5 a 10 anos): Divida as crianças em equipes de duas ou mais pessoas e cada uma delas terá um jogador que fará a mímica e um que tentará adivinhar a palavra ou expressão correta. “Essa brincadeira promove a comunicação, criatividade e trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que desenvolve a autoestima dos pequenos”, finaliza Junior Cadima