CDC atualiza marcos de desenvolvimento infantil e gera debate

Os marcos de desenvolvimento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC) são uma ferramenta acessível para acompanhar e monitorar o progresso de crianças pequenas. Abrangendo desde os dois meses de idade até os 5 anos, esses marcos incluem doze checklists que cobrem áreas de desenvolvimento como habilidades sociais, linguagem, cognição e movimento.O CDC estabelece, por exemplo, que a maioria dos bebês de nove meses responde quando chamada pelo nome, bate objetos um no outro e levanta os braços para serem pegos no colo, além de apresentar diversas expressões faciais.