Nutricionista sugere sobremesa em todas as refeições para crianças

683

Segundo nutricionista, o consumo de sobremesas traz diversas vantagens para as crianças (foto: Freepik)

Seria benéfico oferecer sobremesa às crianças a cada refeição? A nutricionista Sarah Almond-Bushel acredita que sim. Especialista em nutrição infantil, ela defende que, quando as refeições são agradáveis, as crianças têm maior probabilidade de mudar seus hábitos Seria benéfico oferecer sobremesa às crianças a cada refeição? A nutricionista Sarah Almond-Bushel acredita que sim. Especialista em nutrição infantil, ela defende que, quando as refeições são agradáveis, as crianças têm maior probabilidade de mudar seus hábitos alimentares . Um estudo conduzido pela TUI BLUE mostrou que 72% dos pais consideram seus filhos exigentes em relação à comida. Segundo Sarah, isso acontece porque muitos pais não incluem a sobremesa como parte de todas as refeições.









A nutricionista britânica afirma que é preferível tratar a sobremesa como componente normal das refeições, em vez de usá-la como recompensa após a criança terminar o prato principal. Em entrevista ao jornal The Sun, ela destacou a importância de tornar a alimentação uma experiência prazerosa e divertida, incentivando a experimentação e envolvendo as crianças no processo de escolha do cardápio.









LEIA MAIS: Atenção aos efeitos do excesso de açúcar no corpo O estudo da TUI BLUE também revelou que 21% das crianças entrevistadas acreditam que cozinhar com os pais as incentivaria a provar novos alimentos. Adicionalmente, 17% estariam dispostas a experimentar algo diferente caso os pais se vestissem com fantasias engraçadas durante as refeições.





Outro dado interessante da pesquisa é que viagens em família podem influenciar positivamente a alimentação das crianças. Mais de dois terços dos entrevistados afirmaram gostar de experimentar pratos típicos de diferentes culturas quando têm a oportunidade.