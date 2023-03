Erros comuns que causam problemas ortopédicos em bebês

Uma situação que gera preocupação é ao enrolar o bebê com uma manta de forma muito apertada: "Se as pernas ficarem esticadas e presas, com o tempo o quadril pode atrapalhar a formação ou desenvolvimento da articulação. Nesse caso, o ideal é sempre enrolar a criança de forma que ela fique com as pernas soltas", alerta Paulo Kanaji.

Uso do andador

Outro ponto importante é ter atenção com o uso do andador. Em excesso e sem a devida atenção o equipamento faz com que o bebê tenda a andar de forma errada, o que atrapalha o desenvolvimento e aumenta o risco de gerar a displasia







O uso do andador, inclusive, não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, por conta do alto número de quedas e outros acidentes - em algumas ocasiões o equipamento gira e o bebê cai e bate a cabeça.





“É importante que a família perceba os sinais do dia a dia e procure um profissional em caso de dúvida. Quanto antes começar um acompanhamento, maiores são as chances de evitar problemas mais complexos. Algo que gera dúvida, mas é completamente normal, é o fato de a criança andar nas pontas dos pés. Quando pequenos nosso sistema nervoso em desenvolvimento não nos dá muita coordenação e precisamos andar nos apoiando”, destaca Paulo Kanaji.