Técnicas de aprendizagem e memorização: como aumentar potencial do cérebro

Autoexplicação

"É uma abordagem eficaz no processo de aprendizado, na qual os estudantes explicam o conteúdo para si mesmos. Essa prática envolve fazer perguntas e responder com suas próprias palavras, permitindo a compreensão mais profunda do material. Além disso, ajuda a identificar lacunas, reforçando a memória e consolidando as informações".

Active Recall (Recuperação Ativa)

"É uma técnica de aprendizagem que consiste em lembrar ativamente de informações, sem consultar as referências, fortalecendo conexões neurais e melhorando a retenção de informações. Para implementá-la, o ideal é utilizar flashcards, fazer perguntas a si mesmo ou realizar auto-avaliações, praticando regularmente e esperando o esquecimento antes de testar-se novamente".

Método Feynman

"É um método eficiente de aprendizado que permite compreender rapidamente um conceito, apresentando-o de maneira simples e clara. Ele se baseia na ideia de explicar algo de forma que facilite a compreensão. Para aplicar essa técnica, primeiro deve-se escrever o assunto no topo de uma folha de papel. Em seguida, explicá-lo com suas próprias palavras, como se estivesse ensinando a uma criança, por exemplo. Depois, revise o material e identifique possíveis erros a fim de obter a resposta correta. Após isso, volte para suas anotações ou material de leitura e descubra a resposta correta. Por fim, se houver alguma área em suas anotações em que você usou termos técnicos ou linguagem complexa, volte e reescreva essas seções em termos mais simples para alguém que não tenha a formação educacional que você tem".

"Alternar entre os modos Focado e Difuso é uma estratégia importante para melhorar a aprendizagem, conforme apresentado no livro "Aprendendo a Aprender", de Barbara Oakley. O modo Focado é quando nos concentramos em uma atividade específica, enquanto o modo Difuso envolve a ativação de várias áreas do cérebro para explorar memórias relacionadas ao conhecimento, permitindo que ele encontre soluções mais eficientes. Então, o ideal é ao sentir-se empacado, pare e vá fazer outra coisa. Tome um banho, durma um pouco, caminhe, escute uma música, desenhe, toque algum instrumento, são nessas horas que nosso cérebro abre para o modo difuso e através de uma visão geral, começa a formar conexões buscando uma solução".

Notas Codificadas

"Notas confusas podem dificultar a lembrança dos pontos importantes de uma palestra. Escrever de forma categorizada em cores é uma maneira dinâmica de organizar as informações que a pessoa está aprendendo, o que também ajuda a revisar e priorizar as ideias mais importantes".

Aprendizagem Espaçada

"É uma estratégia eficaz para melhorar a retenção de informações ao longo do tempo. Envolve dividir o conteúdo de estudo em seções menores e distribuí-las em intervalos ao longo de um período prolongado. Isso pode ser incorporado de diferentes formas de assimilação, ora por leitura, ora por vídeo-aula, como sugerido por Paul Kelly (Spaced Learning: A Harbinger of a Paradigm Shift Education)".

Adaptar as técnicas para cada realidade

Após entender como cada técnica funciona e quais são as melhores ocasiões para aplicar cada uma delas, o estudante pode adaptar as técnicas para sua realidade, a fim de facilitar a execução: "Além disso, procurar ferramentas que auxiliem a empregá-las. Um exemplo disso é o Anki, programa de repetição espaçada, gratuito e de código aberto, desenvolvido para ajudar os usuários a memorizar informações de maneira mais eficiente. Aplicativos como o Focus Booster ajudam a dividir o fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa, otimizando os estudos", sugere Lorenzo Tessari.

Outro ponto que ele destaca é que cada técnica é mais eficiente em uma determinada situação como, por exemplo, caso a pessoa queira digerir melhor o tempo, a técnica Feynman pode ser mais difícil comparado a uma combinação de Autoexplicação e alternar os modos Focado e Difuso: "Já para assuntos mais complexos que requerem muita atenção, o Método Feynman e a Aprendizagem Espaçada são mais indicados".





Lorenzo Tessari enfatiza que as pessoa aprendem de maneiras diferentes e é preciso entender que as técnicas que funcionam para um, podem não ser eficientes para outros: "Por isso, cabe ao estudante primeiro se conhecer para saber como desfrutar de cada técnica".