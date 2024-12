Chegou aquela época em que é difícil manter a rotina, a dieta e a disciplina que os cuidados com a saúde exigem, principalmente daqueles que já têm uma doença crônica diagnosticada. Os eventos sociais se multiplicam e, junto às reuniões, fartas, calóricas, gordurosas e açucaradas refeições. Com os exageros, o momento que era de celebração, pode trazer prejuízos.



“Pratos preparados com excesso de sal e que usam produtos industrializados fazem mal, principalmente para quem tem hipertensão, insuficiência cardíaca e problema renal. Cada cubo de tempero pronto tem cerca 1,6g de sódio, quase 70% da necessidade diária”, explica o cardiologista e nutrólogo do Hcor, Daniel Magnoni.

As Diretrizes de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendam o limite diário de sódio de 2g, o que corresponde a 5g de sal, ou uma colher de chá. No Brasil, o consumo médio é de 9,3g/dia. “O excesso pode levar a um ‘pico da pressão’ e desencadear dor no peito, acidente vascular cerebral (AVC) e infarto, por exemplo”, alerta.

O cenário se complica ainda mais dependendo do prato preparado. “Alimentos com carnes muito gordurosas, como lombo de porco gordo, pernil e bacon, além de terem muito sal, têm muita gordura saturada, uma combinação que favorece o desenvolvimento ou o agravamento de doenças cardiovasculares”, esclarece. Isto acontece porque o organismo passa a acumular placas de gordura nas artérias, o que dificulta ou impede a passagem de sangue, levando a uma 'morte' dos tecidos que eram irrigados por elas.



Outro vilão é o açúcar. “Doces em excesso fazem mal para qualquer um, tem muita caloria, ainda mais para quem tem diabetes, pré-diabetes ou está obeso. Além de estar presente nas sobremesas, o açúcar pode ser consumido por meio de carboidratos, como pão, arroz e batata, frutas (inclusive as secas), bebidas alcoólicas e refrigerante”, ressalta o especialista.





Para que as festas de final de ano possam ser aproveitadas plenamente, sem nenhuma intercorrência, o médico reforça que “é fundamental ingerir água, sucos e chás porque ajudam na hidratação do organismo, principalmente nesta época do ano, com temperatura elevada. Além disso, é importante consumir alimentos do reino vegetal porque fornecem vitaminas, minerais, líquidos e ajudam a funcionar o intestino”.





Com o objetivo de ajudar os pacientes no comportamento festivo e saudável, Daniel Magnoni criou o “Decálogo das festas de final de ano”:

Evite pratos muito salgados Evite ou reduza doces açucarados Reduza o consumo de massas Evite embutidos, enlatados e envidraçados Evite molhos com chance de deterioração com o calor (maionese, molhos brancos, chantilly) - cuidado com armazenamento de alimentos Reduza o consumo de pratos com carnes gordurosas Reduza ou tenha mais cuidado com excesso de álcool Abuse de alimentos do reino vegetal (frutas, legumes, saladas) Abuse de água, sucos e chás Coma sem excessos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia