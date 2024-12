Ceia de Natal: nutróloga afirma que é possível participar das festividades do período com prazer e, ao mesmo tempo, manter-se saudável

Ao se aproximar o final de ano, é comum mudanças de rotina e a agenda se encher de compromissos, alterando hábitos alimentares. Apesar desse escape do habitual, que pode comprometer a nossa saúde devido aos excessos, a médica nutróloga Gisele Werneck, especialista em bem-estar e performance humana, afirma que é possível participar das festividades do período com prazer e, ao mesmo tempo, manter-se saudável e preparado para 2025.

A médica sugere que aproveitar a ceia, por exemplo, com moderação e atenção aos sinais de saciedade pode ser o segredo para uma experiência mais saudável.

Sem estresse

Segundo a médica, manter-se ativo durante todo o ano e criar uma rotina de alimentação saudável são atitudes que ajudam a não “sair da linha” no fim de ano.” Quando você já tem na sua rotina uma vida ativa e uma alimentação saudável, se torna muito mais tranquilo passar esse período em equilíbrio”, destaca.

Para quem deseja começar 2025 com a saúde em dia, outra sugestão é aproveitar essa época para agendar um check-up. “O início do ano é o momento ideal para revisar a saúde. Fazer exames de rotina nos ajuda a identificar o que precisa de atenção e a nos planejar melhor”, explica a nutróloga. Ela acredita que esse hábito é uma forma prática de começar o ano focado no bem-estar, prevenindo possíveis problemas futuros.

A especialista também recomenda que as pessoas aproveitem essa reta final de forma leve, sem cobranças. "O fim do ano é para ser um momento de alegria. É tempo de celebrarmos nossas conquistas e de renovar as energias para o que está por vir. Aproveite, mas não se descuide de você", completa.