O final do ano se aproxima e, com ele, uma atmosfera de expectativas, planos e reuniões familiares, que compõem, em teoria, um clima altamente festivo. Para alguns, esse momento é de fato marcado pela felicidade, mas para muitos pode desencadear uma síndrome conhecida como “Dezembrite”, caracterizada por sentimentos de tristeza e melancolia que surgem especificamente nesse período, podendo até mesmo evoluir para casos de depressão e ansiedade.

Embora esse não seja um conceito reconhecido pela psicologia, ele ganhou popularidade nos últimos tempos, já que os sintomas associados a essa “síndrome do fim de ano” são reais e pacientes com este quadro procuram com maior frequência os profissionais de saúde mental nesta época do ano.

“As comemorações deste período podem ser ‘tristes’ para aqueles que não tem mais por perto seus entes queridos e trazem a tona uma sensação de encerramento de ciclos, onde todos podem ter pendências e situações mal resolvidas”, diz Filipe Colombini, psicólogo e CEO da Equipe AT - empresa com foco em atendimento terapêutico. “Além disso, o uso exacerbado das redes sociais leva as pessoas a fazerem muitas comparações com a vida alheia, o que também intensifica a depressão sazonal”.

De acordo com uma pesquisa da International Stress Management Association, 80% das pessoas enfrentam estresse nesse período, o que é atribuído ao aumento de tarefas, sobrecarga, pensamentos incessantes, ritmo acelerado no trabalho e as férias escolares, além das projeções para o próximo ano.

Ainda segundo o especialista, essa cultura festiva e de consumo exacerbado, muitas vezes, determina uma visão idealizada e altamente positiva do período, o que tem impacto nocivo. “A imposição de positividade a todo custo durante esse período pode gerar situações de desconforto e intensificar sentimentos negativos, tornando mais difícil lidar com emoções autênticas”, complementa.

Como atravessar esse período com maior tranquilidade?

Para lidar com esse turbilhão de emoções, o psicólogo sugere a incorporação dos elementos a seguir:

1. Autoconhecimento

Envolve uma reflexão interna para compreender as próprias emoções, gatilhos e necessidades durante esses meses desafiadores. “Conhecer-se profundamente possibilita a identificação de estratégias personalizadas para enfrentar as adversidades”, destaca ele.

2. Autocontrole

Ajuda a gerenciar de maneira consciente as reações emocionais diante das pressões festivas, cultivando a habilidade de evitar respostas impulsivas que possam agravar o estresse emocional.

3. Decisões alinhadas com valores individuais



A pessoa deve escolher atividades e compromissos em sintonia com as próprias prioridades e bem-estar, mesmo que isso implique em recusar certas demandas sociais.

