Brazil Health* - O mês de novembro é dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, uma das doenças mais comuns entre o sexo masculino. O movimento Novembro Azul tem o intuito de desmistificar a doença, promover a prevenção e incentivar os homens a exercerem o autocuidado e a procurarem ajuda médica.

No entanto, além do câncer de próstata, há outros tipos de câncer também prevalentes na população masculina que merecem atenção durante este e em todos os meses, como o câncer de pulmão e intestino, por exemplo. Entender os sinais, sintomas, estratégias de prevenção e as opções de tratamento é de grande importância e pode fazer toda a diferença na luta contra esses males.





O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, e dentre os sinais e sintomas podemos avaliar:

Dificuldade ao urinar, com jato fraco ou interrompido

Dor ou ardência ao urinar

Sensação de bexiga cheia mesmo após urinar

Sangue na urina ou no sêmen

Vale destacar que o câncer de próstata não dá sinais e sintomas nas fases iniciais da doença, e muitos homens ainda têm receio de procurar auxílio médico. É muito importante a prevenção e a detecção precoce, pois em diversos casos os sintomas surgem já em estágios mais avançados.

É essencial que os homens façam exames regularmente, como o toque retal e o PSA; e para aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, esse rastreamento deve iniciar aos 45 anos de idade.

Em relação aos tratamentos, nos últimos anos ocorreram avanços significativos especialmente pela evolução da tecnologia. Ao exemplo das terapias mais precisas e menos agressivas como a imunoterapia e a terapia alvo. O que vem trazendo ótimos resultados no combate às neoplasias, especialmente para pacientes que já realizaram vários tratamentos sem sucesso, é um novo medicamento baseado em Lutécio-177, que tem a capacidade de regredir a doença em aproximadamente 40% a 50% dos casos.

Além disso, tal evolução tecnológica vem também exercendo um trabalho excelente com o diagnóstico precoce, como a evolução dos exames de imagem, como o PET-CT, que é capaz de detectar neoplasias malignas em fase inicial, dando ao paciente uma melhora significativa nas chances de sucesso do tratamento e o momento ideal para iniciá-lo, possibilitando cura e qualidade de vida.

Embora na campanha do Novembro Azul a doença em destaque seja o câncer de próstata, existem outros tipos de câncer que devem ser considerados. No caso do sexo masculino, entre outros dois mais prevalentes, destacam-se o câncer de pulmão e de intestino.

Câncer de Pulmão

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), é o terceiro principal entre os homens, sem considerar o câncer de pele não melanoma. O principal fator de risco é o tabagismo, incluindo cigarros eletrônicos. Tendo como base os dados da American Cancer Society, o diagnóstico pode ocorrer em qualquer pessoa e independe da faixa etária, apesar de a doença atingir principalmente pessoas mais velhas. Segundo o Inca, 90% dos casos são diagnosticados após os 50 anos de idade.

Dentre os demais fatores de risco, tem-se ainda: histórico familiar, fumo passivo, exposição ocupacional a certos metais e alguns produtos químicos orgânicos de diversas origens, poluição do ar e escape de diesel e histórico de tuberculose.

As manifestações clínicas do câncer de pulmão, na maioria dos casos, podem se confundir com os sintomas de outras doenças respiratórias, e como diversas neoplasias malignas, aparecem nos estágios mais avançados da doença. Dentre os mais frequentes, estão:

Sintomas mais frequentes

Tosse e rouquidão persistente

Escarro com sangue

Dor torácica

Perda de peso e apetite

Pneumonia recorrente

Fraqueza

Quanto à prevenção, em primeiro lugar destaca-se a interrupção do tabagismo e exposição à fumaça de produtos derivados, bem como bons hábitos de vida, incluindo alimentação balanceada e prática regular de exercícios físicos. Quanto à detecção precoce, é importante o acompanhamento médico de forma regular para reconhecimento dos sinais suspeitos. Os benefícios incluem melhor prognóstico da doença auxiliando na melhor escolha do tratamento e o momento ideal para iniciá-lo.

Câncer de Intestino

Também é um dos mais prevalentes entre a população masculina e está diretamente associado a hábitos alimentares, excesso de gordura corporal, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e ao tabagismo, doenças inflamatórias intestinais e histórico familiar de câncer de intestino.

Sintomas mais frequentes

Sangue nas fezes

Alteração na forma das fezes, dependendo do tamanho e localização do tumor

Alteração do hábito intestinal

Dor e massa abdominal

Fraqueza

Perda de peso

Destacam-se como fatores de prevenção a prática de exercícios físicos, com papel importante nos níveis hormonais, e a redução de fatores inflamatórios, também influenciando em uma melhor imunidade. E ainda a ingestão de alimentos naturais, que dentre muitos benefícios se pontua a redução de chances de resistência à insulina que também é um fator de risco para o desenvolvimento da doença.

Realizar acompanhamento médico regular bem como a realização de exames, como colonoscopia, é uma forma eficaz de detecção precoce.

A campanha Novembro Azul, portanto, vai além da conscientização do câncer de próstata. É um alerta da importância do cuidado da saúde masculina, evidenciando a necessidade da realização de acompanhamento médico especializado, bem como de exames de rastreio e bons hábitos de vida. O diagnóstico precoce salva vidas e informações como essas devem ser oferecidas e praticadas pela população, resultando em melhores condutas médicas, escolhas de tratamentos efetivos e melhora da qualidade de vida dos homens.

*Luis Eduardo Werneck, oncologista e diretor clínico do Grupo Oncológica do Brasil, CRM PA 9638/RQE 73414

