O autocuidado é um conceito que vai muito além das rotinas de beleza. Cuidar de si envolve um compromisso com o bem-estar integral, que abrange aspectos emocionais, mentais e físicos. Com a proximidade do Dia Internacional do Autocuidado, em 24 de julho, a treinadora certificada em medicina do estilo de vida por Harvard, especialista em mindfulness e criadora do método Prática Integral, Juliana Romantini, compartilha reflexões e dicas práticas para promover o bem-estar integral. Sua abordagem destaca a importância de se auto observar e buscar uma vida equilibrada e saudável.





“Cuidar de si é colocar atenção em sua própria vida, suas emoções e sensações. Isso significa perceber o que sentimos, identificando nossas necessidades e entendendo como nossas experiências podem ampliar nossa percepção do mundo. Autocuidado é criar uma rotina de vida que permita cultivar o bem-estar emocional e físico, através de pilares essenciais como a alimentação saudável, a prática regular de atividades físicas, o contato com a natureza, o bom sono e a gestão do estresse”, destaca Juliana.





Nesse processo de olhar para si, Juliana também enfatiza a importância de adotar atitudes que levam a uma vida mais consciente, como praticar a gratidão, cultivar a autocompaixão, aprender a dizer não e priorizar atividades que colaborem com a realização e propósito pessoais.





“Muitas pessoas ainda têm dificuldades para mudar suas rotinas devido a hábitos arraigados e uma mentalidade fixa. Mas é possível transformar esse mindset e incorporar o autocuidado no dia a dia. O importante é iniciar com pequenas mudanças, que vão ajudar na construção de um estado de bem-estar contínuo e na ampliação da capacidade de enfrentar os desafios da vida com resiliência e confiança”, pontua Juliana, que fornece outras dicas simples para quem deseja desenvolver a consciência do autocuidado:





- Comece reconhecendo e entendendo suas próprias necessidades e sentimentos



- Acredite em você e que é possível desenvolver novas habilidades e hábitos com esforço e prática

- Pratique a autoaceitação. Todos temos limitações. Foque no processo e seja paciente consigo, afinal, seu crescimento é muito mais importante do que a perfeição



- Pense em longo prazo e visualize os benefícios do autocuidado lá na frente. Imagine-se com uma vida equilibrada e feliz, e como isso pode melhorar sua qualidade de vida



- Celebre suas conquistas, por menores que sejam. Lembre-se: mudanças de mindset levam tempo e, quase sempre, envolvem tentativas e erros





Segundo a treinadora, desenvolver a consciência sobre o autocuidado não apenas melhora a própria vida, mas também traz benefícios significativos para as pessoas ao redor. “Ao nos tornarmos mais receptivos às experiências e aprendizados da vida, aumentamos nossa capacidade de interagir de forma mais empática com os outros, estabelecendo conexões mais ricas”, complementa.