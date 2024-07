No desenvolvimento infantil, especialmente nos primeiros três anos de vida, a imitação e a observação desempenham papéis fundamentais. Estudos sobre aprendizagem social, que investigam como as crianças aprendem através da observação e da imitação de modelos, são amplamente utilizados para orientar os pais. Para facilitar a compreensão desse processo, as psicólogas especialistas em saúde mental infantojuvenil, Nathalia Heringer e Ariádny Abbud, baseadas na teoria de Albert Bandura, destacam que a educação não se limita ao desenvolvimento de habilidades básicas, mas também engloba a aprendizagem de comportamentos complexos.

Especialista em neuropsicologia e terapia cognitivo comportamental, Nathalia Heringer destaca que a aprendizagem social é profundamente influenciada pelos neurônios espelho no cérebro, o que leva o indivíduo a imitar as ações dos outros como se estivesse executando essas ações em si mesmo. “Para as crianças, esse processo se torna ainda mais impactante na presença de um vínculo afetivo com a pessoa observada, intensificando o aprendizado por imitação”, explica. Esses princípios têm implicações profundas para a educação infantil, como ressalta Ariádny Abbud, especialista em terapia cognitivo comportamental com crianças e adolescentes. “É crucial que pais e cuidadores estejam atentos ao que as crianças observam e imitam, não apenas em casa, mas também em ambientes sociais e online”.







Os pais também desempenham um papel fundamental como modelos de comportamento positivo. "Se queremos que a criança desenvolva paciência, hábitos de leitura ou um estilo de vida saudável, é essencial incorporar esses comportamentos no dia a dia", enfatiza Nathalia. As crianças estão sempre observando e aprendendo, sendo profundamente influenciadas pelo ambiente ao seu redor durante o processo de desenvolvimento. "O melhor ensino é realmente dado pelo exemplo. É a convivência diária, esse contato contínuo, que ensina e molda a criança, preparando-a para a vida adulta", acrescenta Ariádny.

Para incentivar hábitos positivos e criar um ambiente de aprendizado enriquecedor, as especialistas compartilham dicas práticas importantes para o desenvolvimento infantil:

Seja um modelo



Crianças aprendem observando, portanto, demonstre os comportamentos que deseja que a criança adote. Seja paciente, gentil, e demonstre habilidades de resolução de problemas de maneira construtiva.





Converse sobre comportamentos





Quando a criança observa e imita comportamentos de outras pessoas, aproveite a oportunidade para explicar o que é certo e o que é errado, contando os valores por trás das ações e como elas podem afetar os outros.





Atente-se aos modelos da criança



Observe os modelos aos quais a criança está sendo exposta, tanto pessoalmente quanto através de mídias. É importante verificar o que o pequeno está assistindo na internet e nas redes sociais. Escolha ambientes e atividades que promovam comportamentos positivos e saudáveis.





Seja consciente da sua própria comunicação não-verbal





As crianças também aprendem com sua linguagem corporal e expressões faciais. Esteja consciente da mensagem que você transmite não apenas com suas palavras, mas com suas ações e maneirismos.





Incentive a empatia e a cooperação





Ensine a considerar os sentimentos dos outros e a colaborar em situações de grupo. Modelar comportamentos empáticos e incentivar atividades cooperativas fortalece habilidades sociais fundamentais.