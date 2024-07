Férias escolares geralmente são sinônimo de brincadeiras e muito descanso. Entretanto, a falta de rotina também faz a criança acordar e ir dormir mais tarde, além de aumentar consideravelmente o uso de celulares, tablets, computadores e outras telas. Por isso, o ideal é aproveitar o período de folga para levar as crianças a uma consulta no oftalmologista.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,4 milhão de crianças no mundo apresentam problemas de visão em algum grau. De acordo com a médica oftalmologista e consultora da HOYA Vision Care, empresa japonesa que produz lentes para óculos desenvolvidas para correção de problemas da visão, Samantha de Albuquerque, utilizar o tempo livre para uma consulta aos especialistas oculares pode ser benéfico.

“Investir nos cuidados dos olhos é fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança. As telas representam um impacto direto na visão e, com isso, há uma preocupação crescente com possíveis danos no desenvolvimento visual. Essa é uma questão que os oftalmologistas têm estudado muito e na consulta orientamos as famílias em relação às mudanças de comportamento e aos tratamentos disponíveis, pois a miopia (especialmente quando mais alta) pode levar a alterações da retina e baixa visão”, afirma.

Outro ponto importante é que as crianças geralmente não reclamam de problemas de visão, o que acarreta um diagnóstico tardio. “É imprescindível que os pais observem qualquer alteração e queixa, se existente. Tudo isso ajuda no tratamento mais eficaz o mais rápido possível.”

A médica dá dicas que podem ajudar a cuidar melhor da saúde ocular das crianças:

- Fazer atividades ao ar livre auxilia na proteção contra a progressão da miopia, podendo possivelmente aumentar o efeito positivo do tratamento de uma intervenção de controle da doença

- O diagnóstico precoce é essencial, principalmente em casos mais graves. Nosso maior medo em relação aos casos mais comuns é que a criança chegue tarde ao consultório e não seja mais possível estimular o desenvolvimento neurológico da visão

- Muita atenção ao tempo dedicado às telas, pois cada vez mais as crianças e adolescentes têm apresentado sintomas como olho seco e cansaço visual

- É fundamental fazer pausas periódicas para descansar a visão e melhorar a lubrificação. A cada 20 minutos usando a visão de perto, deve-se desviar o olhar para algo a aproximadamente seis metros de distância (20 pés) e fixar a visão por 20 segundos. Chamamos isso de 20/20/20

- Consultas regulares com o oftalmologista, inclusive antes do período de alfabetização, são necessárias para que o médico consiga corrigir os problemas antes deles escalarem progressivamente

“A realização de exames preventivos, adoção de hábitos diários saudáveis, além da proteção contra a exposição à luz solar são algumas das recomendações gerais para manter a saúde ocular bem cuidada”, aponta a especialista.