O pós-operatório da rinoplastia pode ser rápido e tranquilo - basta que seja realizado com a técnica correta

A rinoplastia é uma cirurgia que busca desenhar artisticamente o nariz, para torná-lo mais bonito e harmônico ao rosto. Problemas funcionais, como desvio do septo nasal, também podem ser corrigidos no mesmo tempo cirúrgico. Para garantir uma recuperação tranquila e um resultado satisfatório, a alimentação e nutrição após a cirurgia são aspectos fundamentais.





O especialista em rinoplastia, membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face (ABCPF), Jamisson Melo, destaca a importância de uma dieta balanceada e rica em nutrientes para o processo de cicatrização. "Nos primeiros dias após a cirurgia, a ingestão abundante de líquidos, especialmente água, é crucial para manter a hidratação e auxiliar na redução do inchaço”, explica.





O especialista também recomenda outros cuidados essenciais com a alimentação durante o pós-operatório:





- Evitar alimentos quentes e muito salgados: o calor pode aumentar o inchaço, enquanto o sal em excesso retém líquidos, prejudicando a recuperação





- Evitar alimentos inflamatórios: recomendamos evitar o consumo de leite e seus derivados como queijo, manteiga, iogurte e requeijão





- Limitar o consumo de álcool: essa substância é caloria vazia e não contribui com a nutrição do organismo. O consumo exagerado pode prejudicar a recuperação





- Consumir alimentos ricos em proteínas, vitaminas e minerais: esses nutrientes são fundamentais para a cicatrização e para o fortalecimento do sistema imunológico. Carnes magras, peixes, ovos, frutas e legumes são boas opções





- Mastigar bem os alimentos: os alimentos de consistência mais sólida devem ser bem cortados, antes de serem ingeridos, para reduzir o trabalho de mastigação





- Manter uma dieta regular: fazer pequenas refeições ao longo do dia, a cada três ou quatro horas, ajuda a manter os níveis de energia e a evitar a hipoglicemia





"Seguir essas orientações alimentares, juntamente com as instruções do cirurgião, é fundamental para garantir uma recuperação tranquila e um resultado positivo da rinoplastia. Uma alimentação balanceada e nutritiva contribui para a cicatrização adequada, reduz o inchaço e fortalece o organismo, proporcionando um bem-estar geral durante o período pós-operatório”, recomenda o profissional.