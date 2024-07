Situações de engasgo são comuns entre os idosos. Dificuldades para engolir podem estar associadas a doenças graves ou apenas ao processo de envelhecimento, mas, em ambos os casos, é importante uma investigação mais aprofundada sobre o que está acontecendo.

Dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia mostram que, aproximadamente, 25% dos idosos ativos e saudáveis apresentam alguma dificuldade na deglutição. Quando a pessoa tem alguma comorbidade, o percentual pode chegar a 70%, conforme o caso.

O problema é chamado de disfagia e pode atingir pessoas de qualquer idade, mas costuma ser mais recorrente depois dos 60 anos, como explica o médico especialista em cabeça e pescoço, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ullyanov Toscano. “A disfagia é uma dificuldade na sequência dos movimentos da boca até o estômago. Na maioria dos casos, ocorre ao ingerir algum alimento, líquidos, comprimidos e saliva. Pode acontecer devido ao processo de envelhecimento, com a perda da massa muscular, ou por problemas neurológicos, próteses dentárias mal adaptadas, câncer, traumas na região da cabeça e pescoço, e transtornos emocionais”, comenta.Entre os anos de 2007 e 2010, o engasgo com a comida ocasionou a morte de 2.114 pessoas com mais de 65 anos nos Estados Unidos, segundo dados do Centro para Controle e Prevenção de Doença do país. A frequência de mortes por engasgo, seja por asfixia ou pneumonia por aspiração, é muito maior na terceira idade do que em qualquer outra faixa etária.

Os riscos estão relacionados ao comprometimento de vias respiratórias, que pode ocasionar pneumonias ou outras complicações. Quem sofre com engasgos e tem dificuldades para engolir costuma trocas alimentos sólidos por pastosos. No entanto, é preciso ficar em alerta. “Se por um lado você melhora o quadro, por outro pode correr o risco de desnutrição. A mudança da consistência alimentar requer o acompanhamento de um especialista para que a dieta não perca os nutrientes importantes para aquela pessoa”, complementa Ullyanov Toscano.







O médico lista os alimentos com alto risco de engasgos que devem ser evitados por idosos:







- Uvas, azeitonas e tomate cereja: alimentos com formatos ovalados, arredondados ou cilíndricos são os campeões para o risco de asfixia por apresentarem o diâmetro semelhante ao das vias aéreas superiores

- Salsicha: frequentemente causam o problema, pois são cortadas em formas arredondadas e as vezes grossa. Se sugados, sem a mastigação, elas podem entalar na garganta causando o engasgo. Neste caso, corte as rodelas em quatro pedaços pequenos





- Amendoins, sementes, nozes e outras castanhas: exigem maior trituração e também são mais perigosos devido à capacidade reduzida de mastigação plena







- Pipoca: nas situações de engasgo com pipoca, o alimento desce pela via errada. Ou seja, ao invés do milho ir para o esôfago, pode pegar a laringe, por exemplo, e obstruir a passagem de ar. Essa situação pode ser comum por conta do tamanho do alimento, que é pequeno