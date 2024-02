Apesar da importância e do aumento no consumo, muitas pessoas não gostam de beber água ou se esquecem de fazê-lo ao longo do dia

A hidratação é fundamental para a saúde e o bem-estar, especialmente no verão, quando as temperaturas estão mais elevadas e o risco de desidratação é maior. De acordo com uma pesquisa realizada em 2022 pela Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior mercado de água engarrafada do mundo, com um consumo per capita de 62 litros por ano. O estudo aponta que os brasileiros estão cada vez mais conscientes da importância da hidratação para a saúde, e buscam opções de água que ofereçam benefícios adicionais, como sabor, funcionalidade e sustentabilidade.

A pesquisa também revela que a pandemia de COVID-19 impactou o consumo de água engarrafada, levando a uma queda de 9% nas vendas em 2020, sua recuperação ocorreu em 2021, com um crescimento de 5%. Para evitar problemas, a nutricionista Caroline Medeiros, responsável técnica do ambulatório de nutrição da policlínica universitária do UNASP, recomenda beber a quantidade de água ideal para o peso corporal, que pode ser calculada multiplicando o peso por 35 ml. Ela também sugere ter uma garrafa de água sempre por perto, e variar o sabor da água com frutas, legumes, ervas e especiarias.

Apesar da importância e do aumento no consumo, muitas pessoas não gostam de beber água ou se esquecem de fazê-lo ao longo do dia. “Algumas pessoas não apreciam o gosto da água, e acabam não bebendo o suficiente. Uma forma de tornar o líquido mais atrativo é aromatizá-lo de forma natural, adicionando, por exemplo, um pedaço de fruta como limão, laranja, lima, maçã, legumes como pepino, especiarias como canela e ervas aromáticas como hortelã. Isso dá um toque de sabor e ainda fornece vitaminas e antioxidantes para o corpo”, explica a especialista.

Adquirir o hábito de beber água todos os dias e na quantidade ideal contribui para a melhoria da qualidade de vida e prevenção de complicações e futuras doenças. “Nada substitui a água, e que se você possui alguma patologia como diabetes e hipertensão, deve procurar um especialista para te orientar. O importante é manter o equilíbrio e a qualidade da hidratação, e não apenas a quantidade. A água é essencial para a vida, e devemos valorizá-la e consumi-la com consciência e responsabilidade”, aconselha Caroline.

Confira as dicas da nutricionista para se manter hidratado: