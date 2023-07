683

Alimentos com fonte de vitaminas A, C e E, beta caroteno, zinco, selênio e curcumina são repletos de cor e in natura podem ajudar a combater os radicais livres por terem propriedades antioxidantes Freepik





Não é segredo que uma alimentação rica em nutrientes pode promover inúmeros benefícios à saúde. No entanto, alguns alimentos têm chamado a atenção devido a seu poder antioxidante, tornando-se, inclusive, tema de conteúdos acadêmicos que os apontam como aliados no combate a radicais livres.









Essa característica faz desses itens os queridinhos da ciência, uma vez que podem ajudar na prevenção de doenças como diabete e câncer. Importante ressaltar que o consumo dos alimentos considerados antioxidantes pode ser feito de forma natural, em suco , pó ou até mesmo cápsulas.

O que são radicais livres?

Conforme explica a Universidade Federal de Lavras (UFLA) na cartilha “Alimentos que auxiliam na manutenção da saúde”, os radicais livres são substâncias produzidas naturalmente em processos químicos do corpo ou desencadeados por fatores externos, como exposição às radiações solares, processos inflamatórios, tabagismo, entre outros.

Em níveis normais, os radicais livres não são prejudiciais à saúde. Mas o seu excesso, de acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pode acarretar o surgimento de diferentes problemas, como aumentar o risco de doenças cardiovasculares, interferir no desenvolvimento de artrite, impactar no surgimento de câncer, inflamações e outras questões.





O que são alimentos antioxidantes Como o corpo humano está constantemente em exposição à ação de radicais livres, o organismo desenvolveu uma forma de proteger e combater a produção excessiva dessas substâncias. Os antioxidantes são responsáveis por essa função e podem ser turbinados com uma alimentação rica em produtos naturais como frutas, verduras e legumes.

Segundo a UFRS, os antioxidantes são substâncias presentes em alguns itens in natura capazes inibir as ações dos radicais livres prejudiciais ao organismo. É comum ouvir dizer que, para consumir alimentos com ação antioxidante, é só investir em produtos coloridos e isso é verdade.





De acordo com a UFLA, os alimentos com fonte de vitaminas A, C e E, beta caroteno, zinco, selênio e curcumina são repletos de cor e alguns exemplos de produtos in natura que podem ajudar a combater os radicais livres por terem propriedades antioxidantes.





Entre os alimentos de possuem pigmento amarelo-limão (luteína), ainda conforme a cartilha divulgada pela UFLA, estão espinafre, couve, abobrinha, couve-flor, ervilha, brócolis, e em alguns frutos, como laranja, mamão, pêssego e kiwi, além da gema de ovo.

Já entre os produtos com pimento vermelho-alaranjado (licopeno) estão o tomate , goiaba, melancia, beterraba, manga e batata-doce. Por fim, na lista de alimentos com pigmento amarelo-ouro (betacaroteno), a universidade destaca açafrão, gengibre, pimenta, canela, cominho e erva-doce.





Vale lembrar que a maca peruana também é considerada um produto de ação antioxidante. Embora, muitas pessoas a encontrem em pó e capsulas com uma coloração mais amena, esse alimento in natura pode ser encontrado com coloração vermelha, amarela e preta.

Segundo um estudo realizado por alunos da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a maca é rica em metabólicos secundários e apresenta uma capacidade significativa de ação antioxidante, o que está relacionado aos efeitos benéficos à saúde associado ao seu consumo como alimento e para fins terapêuticos.

Alimentos antioxidantes x radicais livres

Os alimentos antioxidantes são mencionados frequentemente em pesquisas e artigos acadêmicos pela sua função de inibir a ação dos radicais livres. De acordo com a professora do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Universidade de São Paulo (USP), Solange Guidolin Canniatti-Brazaca, o excesso de radicais livres causa um estresse oxidativo no organismo, ação associada ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas e degenerativas.





Ingerir alimentos com ação antioxidante pode ajudar a minimizar essa reação. A universidade aponta que os produtos com essas substâncias possuem a capacidade de doar elétrons em várias reações bioquímicas e neutralizar as atividades dos radicais livres.





Ainda conforme a USP, ingerir alimentos variados alimentos com ação antioxidante é a principal indicação para adquirir todas as substâncias protetoras e também diversificar a quantidade de nutrientes do dia a dia.