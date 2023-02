Tomate: é associado a diminuição do risco de doenças crônicas

O tomate é uma fruta rica em nutrientes e muito benéfica para o organismo (foto: stevepb/Pixabay )

Tomate: contra câncer e doenças cardiovasculares

Como se não bastasse a quantidade de nutrientes, a ingestão dietética do tomate está associada a uma diminuição do risco de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares. E não para por aí: as atividades do licopeno, elemento presente na fruta, incluem efeitos antioxidantes, cardioprotetor, neurobiológico (atuando em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson), efeito anti-inflamatório, anti-hipertensivo e anti agregativo.

"A biodisponibilidade do licopeno é influenciada pelo conteúdo da dieta. Por ser uma substância lipofílica, consumir o tomate junto a fontes dietéticas de gordura, amplifica a sua biodisponibilidade. Existem estudos que mostram que a biodisponibilidade do licopeno no tomate aquecido é aumentada em comparação com tomates frescos. Podemos, então, concluir que nas preparações aquecidas à base de tomate, teremos o licopeno mais biodisponível do que em tomates crus", destaca a nutricionista.





Tomate cofitado: a melhor maneira de consumir e preservar suas características nutricionais (foto: RitaE)



Confira a dica de uma receita indicada por Samira Lima: Para a nutricionista, uma das formas mais saborosas de consumir o tomate com a melhor biodisponibilidade do licopeno é por meio do tomate confit ou confitado.Confira a dica de uma receita indicada por Samira Lima:





Ingredientes:

500g de tomate cereja

½ xícara de azeite de oliva extra virgem

ervas aromáticas como alecrim, tomilho, orégano à gosto

sal à gosto

pimenta do reino à gosto

alho à gosto

Modo de preparo:

Misture os ingredientes, coloque num recipiente de vidro e leve ao forno baixo por aproximadamente 45 minutos. Quando esfriar, leve à geladeira em um recipiente com tampa. Fica excelente quando misturado ao ovo.







Um dos ingredientes mais populares da cozinha, o tomate é uma fruta versátil e muito nutritiva. Desde que começou a ser usado como alimento, muitas são as possibilidades de preparo: é apreciado cru, cozido ou processado. Cada uma confere sabores diferentes às receitas e ao paladar - e também ativa nutrientes específicos em cada um dos modos. Mundialmente conhecido, o tomate é celebrado todo ano em 1º de fevereiro. Nativo das Américas do Sul e Central, ele foi cultivado e consumido, pela primeira vez, pelos povos Incas e Astecas. Dizem que foi levado para a Europa pelos espanhóis, mas ganhou o paladar do mundo depois dos italianos.