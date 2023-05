Castanha-do-Brasil: 5 motivos para incluir esse superalimento na sua dieta

683

A castanha-do-Brasil é considerada a maior fonte de selênio do mundo (foto: Pictavio/Pixabay) A castanha-do-Brasil, também conhecida como castanha-do-Pará ou castanha-da-Amazônia, é um fruto originário da Amazônia e tem sido cada vez mais valorizado no cenário nutricional devido ao alto teor de selênio, um mineral essencial para o bom funcionamento do organismo e imunidade . Inclusive, a castanha-do-Brasil é considerada a maior fonte de selênio do mundo.





Além de suas propriedades antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam a prevenir diversas doenças, a castanha-do-Brasil também oferece outros benefícios para a saúde.







A seguir, a Mahta, empresa foodtech que usa como base na sua produção ingredientes provenientes de comunidades tradicionais da Amazônia e de pequenos agricultores, apresenta cinco benefícios associados ao consumo desse fruto:

1 - Fortalece o sistema imunológico:

O selênio atua como um guerreiro, estimulando a produção de células de defesa e protegendo nosso corpo de invasores.



2 - Melhora a saúde do intestino:

O selênio é um mineral essencial que desempenha um papel fundamental no funcionamento saudável do intestino. Ele atua estimulando nossa produção interna de glutationa, um poderoso antioxidante, protegendo as células intestinais do estresse oxidativo e das inflamações, as quais são conhecidas por comprometer a integridade da mucosa intestinal e levar a distúrbios digestivos.

A castanha-do-Brasil é rica em gorduras ômega-3, essenciais para o desenvolvimento e a manutenção de funções cerebrais saudáveis.



4 - Protege o coração:

Além do selênio, a castanha-do-Brasil também contém outros nutrientes que ajudam a prevenir riscos de doenças cardíacas, como a pressão alta.



5- Fonte de energia:

O selênio é um mineral essencial que desempenha um papel importante na produção de energia no corpo. Ele é necessário para a atividade de várias enzimas envolvidas na síntese e regulação do ATP, além de ser um componente chave da glutationa, um antioxidante importante que protege as células contra o estresse oxidativo e ajuda a manter a integridade das membranas celulares. O consumo adequado de selênio pode ajudar a aumentar a produção de energia e melhorar a resistência muscular.