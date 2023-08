683

O fato de se olhar no espelho e não gostar do próprio nariz pode gerar um grande incômodo nas pessoas. Isso porque as questões estéticas têm influência no desenvolvimento da autoestima e podem levar desde o receio em se expor nas redes sociais , à diminuição acentuada do convívio social. E isso acaba por gerar problemas nas relações interpessoais e prejuízo no âmbito profissional. Mas como resolver isso? A rinoplastia pode ser a solução.





O cirurgião plástico Sérgio Furtado esclarece algumas dúvidas frequentes e explica em quais situações o procedimento pode ser indicado. Confira:



Além da melhoria na aparência estética, a pessoa pode procurar a rinoplastia por quais razões?

"O nariz impacta na autopercepção corporal, pois se encontra no centro da face, sendo uma região sempre exposta e de aspecto tridimensional. O procedimento pode alterar o formato e corrigir erros tanto estéticos, quanto funcionais, que podem causar problemas respiratórios. Geralmente, indico uma cirurgia para correção dos dois problemas, pois, muitas vezes, defeitos estéticos também causam alterações funcionais no nariz".





Quais os males mais comuns do nariz e como o procedimento pode corrigi-los?

Cirurgião plástico Sérgio Furtado diz que as maiores queixas são relacionadas ao formato do nariz e, sendo um país miscigenado, é natural a variedade Agência Salt "As queixas que mais recebo são relacionadas ao formato do nariz. Somos um país miscigenado e, por isso, lidamos com todos os tipos de nariz possíveis. As reclamações são com relação à giba dorsal (aquele dorso mais alto no perfil), ponta nasal caída, base larga e falta de definição, que muitos pacientes referem como "nariz de batata". Fizemos uma série de manobras cirúrgicas que modificam o formato do nariz e também potencializam sua funcionalidade, melhorando tanto o aspecto estético quanto a passagem de ar, tratando causas obstrutivas que podem ser mecânicas, como um desvio de septo ou hipertrofia dos cornetos nasais".

Qual o tempo de recuperação?

"A recuperação da rinoplastia é um processo relativamente simples. Nos primeiros dias, pode haver uma sensação de entupimento nasal, pois ocorre um leve inchaço na parte interna e externa do nariz. Geralmente, os pacientes podem retornar ao trabalho entre 7 e 15 dias depois do procedimento, sendo permitido tarefas comuns da rotina. Para exercícios físicos leves que não envolvam riscos de trauma, recomenda-se o retorno depois de quatro semanas. No caso de atividades pesadas, que envolvam riscos de trauma nasal, recomendamos que sejam evitadas por, pelo menos, três meses.O resultado final do procedimento aparece 100% concluído após cerca de um ano depois do procedimento. Mas em caso de peles espessas, esse período pode se estender um pouco mais".





Como conter o nervosismo e a ansiedade antes do procedimento?

Cirurgião plástico Sérgio Furtado diz que as maiores queixas são relacionadas ao formato do nariz e, sendo um país miscigenado, é natural a variedade Agência Salt "Entendo que é preciso haver respeito com a individualidade do paciente, reconhecendo e valorizando a singularidade de cada pessoa que vem à minha procura com o sonho de ter um nariz que esteja de acordo com suas características e preferências. Cada paciente é uma história única, um conjunto complexo de experiências, valores, necessidades e desafios.%u2800Sou um ouvinte atento e dedico tempo para ouvir as preocupações dos pacientes, fazer perguntas específicas e fornecer informações claras e compreensíveis. Essa comunicação aberta e transparente ajuda a criar um ambiente de respeito e ele sabe que está sendo ouvido e compreendido.%u2800A cirurgia plástica para um paciente é um marco na vida dele e o bom relacionamento entre médico e paciente é fundamental na construção dessa história".%u2800





