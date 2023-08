683

Durante cirurgia para retirada de tumor cerebral, paciente Maurício Stemberg tocou e cantou para garantir que partes importantes do cérebro não fossem afetadas Arquivo Pessoal



Acordes de violão transformaram o centro cirúrgico do Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba (PR), em um palco inusitado. Durante uma cirurgia para retirada de tumor cerebral, o paciente Maurício Stemberg, de 55 anos, tocou e cantou para garantir que partes importantes do cérebro não fossem afetadas. Desde uma música autoral até um clássico da Alcione, a operação cirúrgica se transformou em uma melodia de esperança pela cura. "A música me dá forças para superar qualquer obstáculo e poder tocar durante a cirurgia trouxe um novo significado para a minha carreira", afirma o paciente, emocionado.





A cirurgia com paciente acordado

O neurocirurgião Carlos Alberto Mattozo foi o responsável pela cirurgia. Ele explica que, em casos como o de Maurício, a complexidade do tumor está na sua localização em uma área diretamente relacionada aos mecanismos da linguagem. Como o paciente trabalha com música diariamente, realizar atividades que fazem parte de sua rotina se mostrou essencial para preservar as funções. "Logo que o paciente soube que precisaria passar por uma cirurgia no cérebro, ele ficou preocupado com o impacto que isso poderia ter em suas habilidades musicais, o que foi decisivo para fazermos o procedimento com o Maurício tocando o violão", relembra.

Nesses casos, o paciente é inicialmente sedado e dorme na primeira parte da cirurgia, enquanto são realizadas a neuronavegação, com um sistema computadorizado e luz infravermelha que auxilia na localização intraoperatória, a incisão e a abertura do crânio. Após essas etapas, a medicação é diminuída e o paciente é despertado. A partir desse ponto, ele fica apto a responder a todas as perguntas do médico durante o procedimento cirúrgico e executar ações, como tocar, cantar e conversar: "Normalmente, o paciente é acordado durante o procedimento para fazer testes e verificar se há desenvolvimento de alguma alteração ou lesão neurológica", explica o médico do Hospital Universitário Cajuru.

A paixão pela música



Menos de 48 horas depois do final da cirurgia, paciente Maurício Stemberg deixou hospital com seu violão em mãos e pronto para novos começos Arquivo Pessoal



"O Maurício é a própria música. Quando olho para ele, vejo uma nota musical". A afirmação de Sonia Stemberg, esposa do paciente, explica a tranquilidade dele ao tocar e cantar durante a cirurgia. Filho de um cantor, Maurício já sabia tocar violão aos 7 anos e logo descobriu que o talento também estava na voz. "Ele sempre acreditou que a música é uma força transformadora, e agora, essa mesma música se tornou uma aliada importante", declara Sonia, com orgulho nos olhos.









"A participação ativa do paciente preencheu o silêncio do centro cirúrgico com música, e foi emocionante demais acompanhar de perto essa orquestra: a operação em andamento e o paciente apresentando um verdadeiro show", compartilha Daniele Alves, técnica de enfermagem que auxiliou durante a cirurgia de Maurício.



Leia: Santa Casa BH recruta voluntários com tumor cerebral para pesquisa inédita. A combinação de medicina e arte não apenas mostrou a determinação do paciente em enfrentar um problema de saúde, mas também destacou a importância de uma abordagem humanizada. Médicos, enfermeiros e auxiliares foram alguns dos profissionais que se reuniram para testemunhar o momento."A participação ativa do paciente preencheu o silêncio do centro cirúrgico com música, e foi emocionante demais acompanhar de perto essa orquestra: a operação em andamento e o paciente apresentando um verdadeiro show", compartilha Daniele Alves, técnica de enfermagem que auxiliou durante a cirurgia de Maurício.





Menos de 48 horas após o fim da cirurgia, o paciente deixou o hospital com seu violão em mãos e pronto para novos começos. Com o olhar voltado para o futuro, ele se prepara para retornar aos palcos junto da banda Midnight Blues e continuar a apresentar suas composições autorais para o público: "A música sempre foi minha terapia e minha forma de expressar meus sentimentos. De hoje em diante, ela se torna também uma ferramenta de cura, e estou ansioso para levá-la ao mundo de uma maneira completamente nova", conclui Maurício com um sorriso confiante.