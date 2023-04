Dia Mundial da Voz: veja como cuidar das cordas vocais

"Fiquei muito rouca, com dificuldade e dor ao falar", conta a bancária Adriana Saes, de 51 anos, sobre os incômodos antes de descobrir, em um exame, que estava com um pólipo na prega vocal. "Precisei realizar uma cirurgia para a retirada da lesão. Foram sete dias de repouso absoluto na voz e, depois, dois meses de fonoterapia. Já estou recuperada e muito bem. Hoje, sou mais cautelosa e sei da importância de ter alguns cuidados ao falar", relata.

Segundo Marcelo Girotti Merighi, otorrinolaringologista do Vera Cruz Hospital, de Campinas (SP), os pólipos são lesões benignas das cordas vocais (não cancerígenos), comuns entre os adultos, decorrentes do abuso vocal e uso inadequado contínuo da voz, como gritar, cantar e berrar. "Existem várias situações que causam alteração ou perda da voz . Além do uso excessivo, há também as inflamações, como laringite, refluxo gastroesofágico, tabagismo e malformações das cordas vocais", destaca.

Marcelo Girotti Merighi, especialista, esclarece ainda que o tratamento depende da causa. Nos casos de rouquidão por uso abusivo, a indicação é a fonoterapia (foto: Vera Cruz Hospital/Divulgação )

Além disso, há algo mais preocupante que pode acometer as cordas vocais, um alerta também lembrado no Dia Mundial da Voz, neste domingo (16). Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que 6.470 homens e 1.180 mulheres foram diagnosticados com câncer de laringe para cada ano do triênio 2020-2022.O risco estimado para a população brasileira é de 6,2 casos novos a cada 100 mil homens e de 1,06 casos novos a cada 100 mil mulheres. "Essa doença representa 25% dos tumores de cabeça e pescoço e, deles, dois terços são originados na prega vocal, tendo como sintoma inicial a disfonia. Portanto, um paciente com rouquidão por mais de 15 dias deve procurar um otorrinolaringologista", acrescenta.