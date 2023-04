Síndromes hereditárias que causam câncer serão tema de simpósio

É fundamental o reconhecimento dos indivíduos com predisposição ao desenvolvimento de tumores (foto: Pixabay)





Um simpósio do grupo de Classificação de Tumores da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) trará ao Rio de Janeiro grandes nomes de diversas especialidades para discutir as predisposições familiares herdadas a desenvolver tumores. O Genetic Tumor Syndromes Symposium será realizado nos dias 16 e 17 de junho, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As síndromes hereditárias aumentam a probabilidade do surgimento de tumores antes da idade habitual.





O evento vai antecipar a discussão e as pesquisas que estarão no volume a ser lançado em novembro sobre "Genetic Tumor Syndromes", o primeiro sobre o tema da série Blue Books, os livros de capa azul da OMS que fazem a padronização e atualização da classificação de tumores em todo o mundo. É a partir dessas classificações que os cânceres são diagnosticados e seus tratamentos não são apenas definidos, mas também, em muitos casos, desenvolvidos para posteriormente ter medicamentos produzidos.









O Head de Classificação de Tumores da Organização Mundial de Saúde (OMS) e editor dos Blue Books, Ian Cree, já confirmou presença. Fará uma apresentação da iniciativa da OMS da Classificação das Síndromes Tumorais Hereditárias (GTS, na sigla em inglês). O simpósio é também organizado pela Sociedade Internacional de Tumores Gastrointestinais Hereditários (InSIGHT), pelo Grupo de Genética de Câncer do Reino Unido com apoio de outras sociedades como o Collaborative Group of the America for Inherited Gastrointestinal Cancer.

Na programação, médicos e pesquisadores renomados nas áreas de oncologia, genética e patologia salientando o caráter multidisciplinar do evento. O oncogeneticista britânico Ian Frayling, que, entre outros temas, falará sobre testes genéticos e interpretação de variantes e também sobre a síndrome de Lynch, associada aos cânceres colorretal , do endométrio, do estômago, do pâncreas e do trato urinário. Joanne Ngeow Yuen Yie, do National Cancer Centre de Singapura, abordará as síndromes hereditárias mais comuns relacionadas aos cânceres ginecológicos, de mama e ovário, para citar apenas um dos temas de suas apresentações. A autora do Diagnostic Pathology: Familial Cancer Syndrome, Vania Nose, enfocará o sistema endócrino hereditário e a predisposição a síndromes, além de outros temas complementares.





Vários patologistas, que têm um papel fundamental no diagnóstico do câncer , estarão presentes. Isabela Werneck da Cunha, da Rede D'OR; o vice-presidente de Assuntos Acadêmicos da SBP, Felipe D'Almeida Costa e a secretária-geral da Sociedade, Marina De Brot, os dois últimos médicos do A. C. Camargo Cancer Center. Serão discutidas atualizações no diagnóstico anatomopatológico destes tumores, aspectos moleculares e a importância desse tema no manejo do paciente.





Entre os médicos brasileiros, vários especialistas com alta relevância internacional também de outras especialidades participarão como Maria Isabel Achatz, Patrícia Prolla, Bernardo Garicochea, José Claudio Casali, Rodrigo Guindalini e José Mauricio Mota.





Alguns dos assuntos abordados durante os dois dias do simpósio são: Implicações no tratamento para resultados dos testes genéticos: terapia sistêmica para câncer de mama; tumores gástricos; síndrome de tumor hamartoma e transtornos do neurodesenvolvimento; síndromes associadas ao câncer de células renais; aconselhamento genético; síndromes genéticas hematolinfoides; envolvimento da tireoide em alterações genéticas; quebra cromossômica; síndromes cutâneas e MINAS (Multi-locus Inherited Neoplasia Allele Syndrome).





"A importância do reconhecimento dos indivíduos com predisposição ao desenvolvimento de tumores é enorme, para o indivíduo, para sua família e para o sistema de saúde. Uma responsabilidade de todos os especialistas envolvidos nos cuidados aos pacientes com câncer", conclui Katia Leite, integrante do conselho consultivo da SBP.





Serviço

Genetic tumor Syndromes Symposium

Dias: 16 e 17 de junho de 202

Local: Windsor Marapendi - Avenida Lúcio Costa 5.400, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ