Desvio de septo: o que é, como resolver e quando se preocupar

É comum que as pessoas tenham em mente que todo desvio precisa ser tratado cirurgicamente, mas o médico explica que depende do caso (foto: StockSnap/Pixabay ) Condição que atinge cerca de 20% dos brasileiros, de acordo com a Academia Brasileira de Rinologia, o desvio do septo ocorre quando a estrutura que separa as duas narinas não é reta. Este pode ser um distúrbio congênito ou surgir na infância, durante o desenvolvimento dos ossos da face. Também pode ser resultado de processos inflamatórios, infecciosos ou alérgicos crônicos ou mesmo uma cirurgia. Pode, ainda, ser provocado por traumatismos.





Diagnóstico e tratamento do desvio de septo

Segundo Victor Gebrim, o diagnóstico adequado ajuda a melhorar a qualidade de vida, caso haja sintomas: "O diagnóstico é feito pelo médico otorrinolaringologista, após exame clínico que visualiza o interior das narinas, considerando os sintomas. É importante ressaltar que os desvios só representam um problema quando prejudicam a respiração do paciente. Além disso, o exame é muito importante para verificar se não existem outros fatores associados, como a presença de pólipos, tumores ou hipertrofia (inchaço) das estruturas laterais nasais chamadas de cornetos, que são quadros que requerem tratamento”.

É comum que as pessoas tenham em mente que todo desvio precisa ser tratado cirurgicamente, mas o médico explica que depende do caso: “Não é sempre que os desvios de septo precisam de correção cirúrgica. A septoplastia somente é indicada se houver dificuldade na passagem do ar pelas vias aéreas. Além disso, no caso de cirurgia, é preciso verificar se existem outros fatores que estejam causando a obstrução nasal ”.





A cirurgia pode ser a partir da adolescência, mas se houver um comprometimento importante da função respiratória, é possível também em crianças: “No entanto, é importante observar que, ao fazer a cirurgia em crianças, o desvio pode retornar, pois o corpo ainda está em desenvolvimento”, pontua o especialista.

Em relação a cirurgias estéticas, Victor Gebrim pontua: “É possível alcançar resultados ainda mais harmônicos e funcionais em cirurgias estéticas (rinoplastia) quando o desvio de septo também é tratado”.