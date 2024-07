Na terceira idade é muito comum que as dores e os problemas de saúde se intensifiquem com o passar dos anos. "De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), os problemas vasculares são significativamente mais frequentes entre os idosos, afetando cerca de 70% das pessoas acima de 70 anos com varizes", diz Geraldo Cardoso, gestor clínico da Clínica Oásis.

As varizes, por exemplo, são causadas pelo enfraquecimento das paredes venosas, resultando em dor, inchaço e sensação de peso nas pernas. Se não tratadas, essas condições podem evoluir para complicações mais sérias, como tromboses e úlceras. "A geoterapia (uso da argila quente) é eficaz para reduzir dores musculares e tensões devido às propriedades anti-inflamatórias. Essa técnica é particularmente útil contra varizes, dores nas costas e nas pernas, ajudando no relaxamento e facilitando o alongamento", diz o especialista.

17/07/2024 - 16:00 Engasgo em idosos: médico lista os vilões da alimentação Outro grande problema é a hipertensão arterial sistêmica - prevalente entre os idosos -, que representa um significativo risco cardiovascular. Estudos indicam que após os 55 anos, 90% das pessoas desenvolvem hipertensão, com a pressão arterial sistólica sendo um fator de risco crucial. Já a diabetes, que afeta mais de 13 milhões de brasileiros, pode levar a complicações graves, incluindo problemas cardíacos e vasculares.

Geraldo Cardoso indica a fitoterapia - utilização de substâncias naturais de plantas para desenvolver medicamentos que auxiliam no tratamento de diversas condições - e a nutrição clínica funcional, que foca na individualidade bioquímica e na saúde como vitalidade positiva, como formas de tratamento com resultados positivos. "Com dietas personalizadas, é possível tratar desequilíbrios nutricionais e melhorar a qualidade de vida dos idosos. Complementando esses tratamentos, a meditação espiritual ajuda a promover felicidade e bem-estar, conectando os pacientes com a natureza e a espiritualidade", acrescenta. "Além dos tratamentos, a prevenção é fundamental. Mudanças no estilo de vida, como a prática regular de exercícios físicos e uma dieta equilibrada podem prevenir muitos problemas de saúde comuns na terceira idade. É recomendável que os idosos mantenham um peso adequado e evitem permanecer por longos períodos na mesma posição para garantir a circulação sanguínea adequada", diz.