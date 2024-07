As férias escolares estão aí e nesse período é importante manter o olhar atento para evitar acidentes com as crianças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), os acidentes aumentam em 38% nesta época e são a principal causa de morte em crianças de um a 14 anos, com cerca de 13 mortes por dia, sendo que 90% dos casos poderiam ser evitados.





Além disso, a entidade aponta que a maioria dos acidentes acontecem dentro de casa, como por exemplo, queimaduras, afogamentos e engasgos, que são mais comuns. A pediatra neonatologista Andréa Patente lista três maneiras de prevenir e evitar estes acidentes:





Para evitar queimaduras: mantenha as crianças longe da cozinha e dê preferência ao uso das bocas traseiras do fogão. Além disso, deixe líquidos, pratos ou demais recipientes quentes no centro da mesa e/ou em locais mais altos, fora do alcance dos pequenos.





Para evitar afogamento: nunca deixe a criança sozinha perto ou dentro de ambientes que contenham água, como mar, piscina, lago, rio, balde, pia, banheira ou tanque. Episódios de afogamento acontecem muito rápido e de maneira silenciosa, por isso é imprescindível ficar atento (a), orientar e incentivar a criança a utilizar boias e coletes salva-vidas.





Para evitar engasgos: engasgos com pequenos alimentos ou pecinhas de brinquedo são muito frequentes, por isso evite oferecer alimentos redondos e duros às crianças, como por exemplo: castanhas, pipoca e uva. Além disso, o ideal é que a alimentação seja feita sempre com a criança sentada.