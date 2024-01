Está aberta a temporada das férias escolares. Momento de descansar para iniciar uma nova etapa com a energia renovada. Para as crianças, esse é um período essencial para desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. “A criança precisa ter a oportunidade de vivenciar o ócio que as férias permitem. Isso é regenerador e faz com que ela reinicie o período letivo mais calma, mais relaxada, com saudade dos colegas, da professora e da própria atividade escolar, o que favorece o desempenho acadêmico. Com os benefícios do descanso e do lúdico, a criança também fica mais preparada para encarar os desafios que o ensino traz”, avalia o pediatra da Rede Mater Dei de Saúde, Paulo Poggiali.

O médico explica que o cansaço, comum no final do ano, torna as crianças mais suscetíveis às infecções, o que reforça a importância das férias escolares. “Nesse período, as crianças acabam adoecendo mais em função do cansaço e estresse a que são submetidos”, diz. Para que as férias sejam produtivas, portanto, o médico reforça que, nesse período, as crianças devem ter a oportunidade de sair de rotinas que se aproximam ao dia a dia escolar, especialmente em brincadeiras que não estejam restritas a ambientes fechados. “Além de contribuir para a prevenir infecções, correr, pular, andar de bicicleta e jogar bola ao ar livre favorece o desenvolvimento físico”, recomenda.

Ele observa que hoje em dia é comum as crianças terminarem o período letivo e, na semana seguinte, já estarem matriculadas em colônias de férias, o que exige uma rotina de acordar cedo, por exemplo. “Esses meninos seguramente se beneficiariam mais de passar as férias em passeios com a família, em ambientes de lazer do bairro, do prédio onde moram, dos parques infantis, mas absolutamente livres das obrigações de ter que entrar em um carro para ser levado para uma colônia de férias todos os dias, repetindo aquilo que se fazia no período letivo”, reforça. Seja ou não em colônia de férias, ele alerta que é importante ter atenção ao ambiente onde as crianças vão vivenciar as férias. “É preciso observar como as crianças estão emocionalmente. Elas precisam estar felizes, por que são férias. Mas se a criança chega chorosa, cansada, exausta, ou com a autoestima comprometida é preciso muita atenção”, orienta.

O médico também alerta sobre a necessidade de manter hábitos saudáveis, com uma alimentação adequada e higiene do sono em dia. “Não se deve ficar enchendo a criança de guloseima o dia todo, pois ela não terá apetite para almoçar. Além disso, é importante que ela não durma muito tarde, pois assim pode se beneficiar do período da manhã, que tem um sol mais brando”, orienta. Outro cuidado é equilibrar o tempo de tela nas férias. “Quanto menos tela, melhor. Para crianças com menos de dois anos, o ideal é zero de tela. De dois a cinco, uma hora de tela em celulares. De seis e dez anos, pode aumentar para duas horas diárias. Sempre acompanhado por um adulto”, aconselha.

Mais uma dica é aproveitar o período de férias para favorecer a relação familiar. “Essa é uma oportunidade para brincar no jardim, mostrar os benefícios das plantinhas e valorizar a alimentação. Pais que têm mais facilidade em trabalhos manuais, por exemplo, podem estimular a criança a trabalhar esse lado. Fazer uma receita diferente, com cuidado ao uso de utensílios cortantes e à proximidade do fogão, pode ser interessante”, sugere. Outra sugestão é fazer passeios na própria cidade. “Quanta criança cresce sem conhecer bem o próprio bairro, os parques da cidade e o zoológico? É preciso estar atento para que a criança não permaneça no período de férias limitada ao dia a dia dentro de casa, próximo à televisão”, diz.