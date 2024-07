Praticar exercícios físicos no frio pode trazer uma série de desafios e até potenciais problemas de saúde, particularmente em relação ao sistema respiratório. O ar frio e seco pode irritar as vias aéreas, causando desconforto respiratório, tosse e, em alguns casos, exacerbação de condições como asma. A inalação de ar frio pode desencadear a constrição dos brônquios, conhecida como broncoespasmo, induzido pelo exercício, especialmente em indivíduos com predisposição a problemas respiratórios.





De acordo com o especialista em fisiologia e medicina esportiva, Lucas Vinícius, além dos problemas respiratórios, a prática de exercícios físicos em temperaturas baixas pode intensificar a sensação de dor. “O frio causa a constrição dos vasos sanguíneos, o que pode reduzir a circulação sanguínea nos músculos e articulações, resultando em maior rigidez e dor. Essa condição, combinada com o risco aumentado de lesões devido à menor flexibilidade, torna essencial o aquecimento adequado antes de iniciar qualquer atividade física intensa no frio”, adverte.





Segundo ele, outro fator a ser considerado é o aumento do apetite e ganho de peso durante o inverno. Estudos mostram que as pessoas tendem a comer mais em climas frios, possivelmente devido a um aumento na necessidade calórica para manter a temperatura corporal ou ao conforto emocional associado ao consumo de alimentos mais calóricos e ricos em carboidratos. Esse comportamento pode levar ao ganho de peso se não for contrabalançado com a atividade física adequada e escolhas alimentares saudáveis.





Lucas Vinícius sugere algumas medidas preventivas que podem ser adotadas:





- Proteção adequada contra o frio é fundamental. Usar roupas adequadas em camadas que permitam a evaporação do suor e mantenham o corpo aquecido pode ajudar a reduzir o risco de problemas respiratórios e lesões musculares





- Também é crucial realizar um aquecimento completo e gradual para preparar o corpo para a atividade física e evitar a rigidez muscular



- Importante manter uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, evitando o excesso de alimentos calóricos e gordurosos, mesmo que o clima frio possa aumentar o apetite





- Selecionar exercícios que possam ser realizados tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados, dependendo das condições climáticas. Caminhadas rápidas, corrida e ciclismo são ótimas opções para quem prefere o ar livre, desde que bem agasalhados e com proteção adequada contra o vento e a umidade





- Em dias extremamente frios ou com condições adversas, exercícios indoors como treinos de circuito, yoga, Pilates e natação em piscinas aquecidas podem ser altamente benéficos. Esses exercícios não só mantêm a forma física como também ajudam na flexibilidade, força muscular e na redução do estresse, essencial para o bem-estar mental durante os meses mais frios





“Enquanto o exercício físico no frio apresenta alguns riscos, com as devidas precauções, esses problemas podem ser significativamente minimizados. Manter-se ativo durante o inverno não só ajuda a controlar o peso, mas também melhora a saúde cardiovascular e o bem-estar geral, fazendo com que os benefícios do exercício superem os desafios do frio”, aponta Lucas Vinícius.