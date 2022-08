Natação no inverno: prática que beneficia o coração e a imunidade

A natação movimenta grande parte dos músculos e articulações do corpo e, por isso, é considerada uma das práticas físicas mais completas e democráticas (foto: Marcus Ferreira/Divulgação )



Porém, a natação trabalha o aparelho respiratório e promove a reeducação do sistema, o que auxilia bastante nos momentos de crises. Além de melhorar a qualidade do sono e aumentar a imunidade, “entre os benefícios da modalidade, estão a diminuição de ataques alérgicos,



Lucas Stradioto ainda completa: "Para garantir o conforto e o bem-estar dos alunos, indicamos o uso de piscinas aquecidas e roupas próprias para a prática, que protegem da perda de calor”.



Saúde mental

A natação faz bem para a saúde física e mental. O exercício regular, não só da natação, mas qualquer prática como corrida, ioga, pilates, musculação, judô, caminhada continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para melhorar o humor, diminuir a ansiedade e garantir o bem-estar. Uma grande análise de 2016 que combinou dados de 23 estudos aleatoriamente controlados mostrou que os exercícios eram comparáveis aos antidepressivos e à psicoterapia no tratamento da depressão.

Ajuda o sistema respiratório Fortalece a musculatura Previne e ajuda a combater gripes e resfriados Melhora a circulação sanguínea Melhora a coordenação motora Queima calorias e ajuda no controle do peso Regula o colesterol Previne doenças cardiovasculares Regula o sono Exercita todo o corpo Ajuda a relaxar Contribui com a postura Regula a pressão arterial Com menos impacto, é alidada das articulações É anti-estresse Ajuda no alongamento

Os quatro tipos de nado e seus benefícios*



O nato costas é excelente para quem precisa melhorar a postura (foto: Jan Haerer/Pixabay )



1 - Nado livre ou crawl

Também conhecido como crawl, o nado livre é o mais popular. Entre os tipos de nado, é o mais fácil e conhecido. O movimento é simples. Os braços funcionam como uma espécie de remo, empurrando a água, e são importantes para o avanço. Já as pernas movem-se alternadamente para garantir, principalmente, equilíbrio. A cabeça entra e sai da água a cada braçada, para a respiração.

Músculos mais exigidos: bíceps, tríceps (ambos dos braços), peitoral, quadríceps (coxas) e músculos anteriores da perna.

O que você precisa saber: como pode ser feito em diferentes intensidades, o nado livre não exige esforço de articulações, tampouco sobrecarregam a musculatura. Por isso, não tem contraindicações.





2 - Costas

Entre os tipos de nado, é tão fácil quanto o crawl. Em suma, a mecânica é a mesma, porém, com as costas viradas para o fundo da piscina. As pernas fazem movimento similar. Por outro lado, os braços ficam esticados, e não flexionados, e se movel alternadamente para empurrar a água quando no interior da piscina.

Músculos mais exigidos: posteriores das coxas, panturrilhas, glúteos, tríceps (braços), músculos dorsais e trapézio (região do ombro).

O que você precisa saber: é excelente para quem precisa melhorar a postura. No entanto, no início, o nado costas pode ser complicado. Algumas pessoas têm dificuldade de flutuar e, eventualmente, pode entrar água no nariz e na boca, que não ficam submersos.





3 - Peito

Este é um dos tipos de nado que apresenta uma dificuldade maior. No nado peito, a maior parte do corpo fica submersa na água o tempo todo. Só para exemplificar, do lado de fora da piscina, é visto apenas a cabeça e parte do peito e costas do nadador. Exige muita coordenação motora e movimentos cadenciados. De barriga para o fundo da piscina, os braços têm o movimento de puxar a água em direção ao peito. Em sincronia, a cabeça levanta para respirar. Além disso, os pés e os joelhos ficam para fora, e mexem-se de uma forma que se assemelha a uma rã ou sapo no interior da água.

Músculos mais exigidos: bíceps (braços), músculos anteriores da coxa, adutores e peitoral completo.

O que você precisa saber: exige muita coordenação. Principalmente porque os movimentos de braços, pernas e cabeça (respiração), que precisam ser bem sincronizados. Desse modo, a execução é eficiente.





4 - Borboleta ou golfinho

Há quem chame também de nado golfinho. De todos os tipos de nado, é o que apresenta maior dificuldade, porque exige mais força. Em resumo, as pernas fazem movimentos ondulatórios e ficam submersos. Com os braços deve-se fazer força para sair da água até a altura da cintura, de tal forma que a execução exige muita sincronia.

Músculos mais exigidos: dorsais, peitorais, bíceps (braços), glúteos e trapézio (ombros).

O que você precisa saber: a grande dificuldade é porque são movimentos muito diferentes do que o corpo está habituado a fazer. Para os homens, principalmente, por causa do movimento dos quadris, enquanto que, para as mulheres, é necessário força nos braços.



*Fonte: 4Fit Academia, de São Paulo





