Um levantamento realizado pela comunidade materna Mommys, que reúne no Facebook mais de 10 mil mães de Belo Horizonte e Região Metropolitana, aponta que 71,1% das mães sentem que perderam sua identidade, em algum nível, após a maternidade. A pesquisa online ouviu mais de 500 mulheres, no fim do mês de abril, em que foi abordado questões relacionadas à saúde mental e ao autocuidado.





Nas respostas, a maioria das mães (80,5%) afirma que após a maternidade passou a se sentir mais sozinha, permanentemente (45,3%) ou às vezes (35,2%), e que viu suas amizades mudarem (72,9%). O objetivo da pesquisa não é questionar o tamanho do amor pelo filho, mas lançar luz aos desafios que a mulher abraça, muitas vezes sozinha, ao assumir esse papel.



Correndo para equilibrar todos os pratinhos em meio à sobrecarga e à culpa, 64,3% delas se sentem desconectadas de si próprias e se esforçam para manter momentos dedicados a elas mesmas, seja uma vez por semana (32,5%), uma vez ao mês (6,5%) ou esporadicamente (31,7%). Nessas horas, o que as mães mais querem é descansar, sair com as amigas, viajar ou fazer algum programa com o marido/companheiro(a), respectivamente.

Descontração

A partir da escuta ativa e com os dados em mãos, o grupo desenvolveu um cronograma de eventos diversos voltados para mulheres, como o Mommys Night Out - I Love 80s, uma balada exclusiva para mães, que está marcado para o dia 8 de agosto.

“O nosso objetivo com esses encontros é ajudar as mulheres a se enxergarem, fortalecer sua autoestima e gerar aprendizados. Esse ambiente de troca entre mulheres é algo característico da maternidade há muitas gerações. O que fazemos é criar momentos de conexão real, para além do ambiente online, em que elas possam se ver e se reconhecer nas histórias umas das outras, além de ter acesso a conteúdos e experiências de qualidade”, reforça Mariana Bicalho, idealizadora do Mommys.

Outra questão é a importância da conexão com outras mulheres para manter vivo o 'EU feminino'. Cerca de 70% das mães entrevistadas pela pesquisa dizem que encontram conforto e confiança para se abrir sobre as questões de maternidade com outras mulheres, sejam sua mãe, amigas ou outras mães.

“Há 14 anos o Mommys cumpre esse papel de ser rede de apoio para as mães. No grupo secreto – exclusivo para mães, elas se conectam, compartilham dores, dúvidas, dicas e desafios. Mas, também, procuramos entender suas necessidades e buscar parcerias e oportunidades que valorizem e reforcem sua identidade para além da maternidade”, afirma Mariana.

Cansadas



Assim como em outras edições, o levantamento realizado pelo Mommys neste ano aponta que 98,8% das mães se sentem cansadas, permanentemente (59.6%) ou às vezes (39.2%). O dado reflete uma pauta muito comum nas rodas de conversas sobre maternidade, já que as mulheres, na maioria das vezes, se dividem entre o papel de mãe, mulher e profissional, além de apoiar de perto as demandas educacionais e pessoais dos filhos.

Apesar de a maioria das respondentes (73,7%) afirmarem que dividem os cuidados dos filhos com mais alguém - em grande parte com o marido/pai das crianças, a sua mãe ou uma colaboradora contratada -, elas se sentem sobrecarregadas sempre (47,7%) ou às vezes (42,2%) e culpadas em algum nível, como dito por 84,2% das entrevistadas.