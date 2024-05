A história de muitas mulheres se assemelham no momento em que se tornam mães. Claro, cada uma do seu jeito, com suas vivências e suas trajetórias únicas. Mas, muitas delas, querendo cuidar do seu bem maior e mais precioso, acabam se esquecendo de si.

Ou não esquecem. Mas não dá tempo de tudo, não é mesmo?

Maternidade, carreira, estudo, autocuidado, entre tantas outras posições que as mães podem tomar… Como dar conta disso tudo? Ou melhor, é possível dar conta de tudo isso?

A maternidade é um momento esperado e planejado por milhões de mulheres. Muitas delas aprendem desde pequenas, por meio de exemplos, como devem cuidar de seus filhos e da sua família. São poucas aquelas que aprendem que é possível viver a maternidade sem esquecer de si mesmo. Mas é possível se reencontrar nesse caminho.

Um exemplo disso é a Fernanda Zanine, uma mãe que, em meio ao furacão que é maternar, cuidar da sua família e ser empresária, decidiu retornar aos estudos para seguir aquele sonho esquecido na gaveta: se tornar médica!

Um sonho quase esquecido



Fernanda Zanine com o marido, Dr Nilson e os filhos; família a base de tudo Junior Reis – Amarante Filmes

Quando ainda estava no ensino médio, Fernanda começou a sonhar em se tornar médica. Porém, ainda tinha dúvidas de qual profissão escolheria. Ela tinha a certeza de que seguiria a área da saúde e, após ouvir conselhos de pessoas importantes em sua vida, acabou deixando para lá essa ideia de fazer medicina e resolveu cursar fisioterapia.

“Fiz fisioterapia e adorei. Me especializei em CTI e depois fiz outra especialização na área de estética. Com dois anos de formada fundei a minha clínica. Chegamos a ter quatro unidades em BH”, conta a fisioterapeuta.

Além disso, ela conheceu seu atual marido, casou-se e teve seus três filhos. E, em meio a essa correria do dia a dia, e das múltiplas funções surgia em sua cabeça aquela lembrança do sonho da medicina. Muitas vezes Zanine se pegava pensando em como teria sido sua vida profissional caso tivesse escolhido a medicina.

Ela conta que, por mais que pensasse nas oportunidades que teria se ela se tornasse médica, para aprofundar ainda mais os procedimentos oferecidos pela sua clínica e até mesmo aprofundar nos seus conhecimentos, ela entendia que sua hora tinha passado. Afinal, ela não tinha mais tempo para estudar, como uma jovem de 18 anos.

Uma decisão que mudou sua vida

“Até que um dia eu decidi que era a hora de fazer medicina. Chamei meu marido e falei: vou fazer medicina!”. Foi assim que a mãe de três resolveu dar seu primeiro passo rumo ao seu sonho de adolescência.

Já não era segredo para ninguém, muito menos para seu marido, este desejo. Ao longo da sua vida, a fisioterapeuta sempre comentava sobre essa vontade com seu parceiro, que prontamente a acolheu e apoiou nessa decisão.

Apesar das inúmeras inseguranças e medos que ela tinha, as coincidências da vida contribuíram para que essa decisão ficasse ainda mais sem volta. Em uma consulta de rotina com sua obstetra, Fernanda aproveitou para comentar sobre querer cursar medicina, mesmo após formada, mãe de crianças pequenas e com uma carreira sólida.

“Ela era professora e eu comentei que eu tinha vontade de fazer medicina e que queria fazer um vestibular. Ela me disse: tem um cursinho que está ótimo para medicina, muita gente passa. E me indicou o Determinante.”

E foi assim que, dali foi levar o seu filho mais velho em uma outra consulta médica e passou em frente à instituição, que ficava na porta do consultório. Outra coincidência.

Entrou para conhecer. Assim que conheceu o espaço, os materiais e os professores, ela já fez a sua matrícula.

Preparação para as provas

Matricular-se em um cursinho preparatório para os vestibulares ainda era o primeiro passo de uma trajetória árdua e cheia de renúncias. A vida corrida e a rotina atarefada de Zanine fez com que ela regrasse este sonho, estipulando uma meta de tempo para conseguir passar no vestibular e iniciar a faculdade.

“Eu tinha uma menina de 1 ano e meio, um menino de 2 anos e meio e um menino de 4 anos. Então eu tinha que passar até junho. Se eu não conseguisse é porque não era para ser. Esta não era para ser a minha história”, conta Fernanda.

A rotina que já era muito corrida se tornou frenética. “Eu ia para o cursinho pela manhã. Saía de lá, ia direto para a clínica trabalhar. Chegava em casa às 19h da noite para a rotina de mãe e colocava meus meninos para dormir. Acordava às 4h da manhã e estudava até às 7h, quando começava o cursinho”. E assim foram os dias, de segunda a segunda, dessa mãe que estava em busca do diploma de medicina.

A insegurança bateu na porta



Fernanda Zanine irá finalizar sua graduação em Medicina no próximo ano Junior Reis – Amarantes Filmes

Que mãe não faz as coisas pensando primeiramente nos filhos? Acredito que nenhuma!

Apesar de estar extremamente realizada com tudo o que estava acontecendo em sua vida, Fernanda sabia que isso atingia a vida das pessoas que mais ama e isso a afligia.

Muitas vezes ela se pegou na dúvida se estaria fazendo o certo. Se realmente estava valendo a pena correr atrás desse sonho antigo, enquanto seus filhos e seu marido sentiam sua falta. Afinal, o maior sonho de todos era ser mãe, e ela estava vivendo isso com sua família.

Então, será que valeria a pena mesmo, impactar a minha família por um sonho pessoal tão antigo?

Foi aí que uma pessoa passou pela vida da fisioterapeuta e a marcou com suas palavras impactantes. Fernanda tinha decidido ir em uma psicóloga de carreira profissional e, conversando com a profissional e apresentando suas angústias, ela recebeu uma resposta importante.

“Ela disse assim: filhos felizes são filhos de pais felizes. Isso vai te fazer mais feliz? Então faça, pois assim seus filhos serão mais felizes. E, todas as vezes que eu fraquejava, que eu estava cansada e via meus filhos sentindo minha falta, eu lembrava dessas palavras.”

A tão sonhada aprovação em Medicina chegou depois de três filhos

A meta de ser aprovada em seis meses ficou de pé. Durante todo esse período de estudos, o Determinante esteve ao lado da estudante e a apoiou no que precisou. A instituição ouviu individualmente todas as suas necessidades e particularidades e conseguiu ajudá-la no que era preciso.

Ela conta que “o Renato sentou comigo e foi me orientando nos estudos. O Determinante foi muito importante, pois eu tive um acolhimento muito grande de todos os professores. Todo mundo comprou a minha história e de alguma forma, foram me ajudando. Eles enxergaram minha dificuldade de estruturar meus estudos no início e foram me guiando. Ter um acompanhamento de perto fez muita diferença na minha vida!”

Ainda dá tempo de realizar seu sonho!



Sala de Estudos do Colégio Determinante divulgação

