SIGA NO

683

Mães e seus bebês influenciadores digitais são um fenômeno bastante particular na contemporaneidade 4lifelv/Pixabay





Mães e seus bebês influenciadores digitais são um fenômeno bastante particular na contemporaneidade. Informações, consultorias, produtos e a promessa de uma maternidade “mais fácil” se transformaram em um nicho de mercado tão lucrativo que, segundo o site especializado Influencer Marketing Hub (IMH), movimentou no ano passado cerca de 17 bilhões de dólares, um crescimento de 19% em relação a 2021.













Leia: Maternidade real: elas têm muitas histórias para contar. Para Hallak, ao tomarem a experiência de outras mães como seu “ideal do eu”, os efeitos colhidos pelas mulheres têm sido a culpa, a frustração, a comparação e a angústia, ao se depararem com ideais de perfeição, traduzidos pela inflação do imaginário nas redes sociais.

Busca pelo conhecimento dos pares e não dos especialistas