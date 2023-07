Muitas vezes os perigos que essa prática pode trazer passam despercebidos, em especial quando envolvem crianças Vitolda Klein/Unsplash

As redes sociais se tornaram rapidamente poderosas ferramentas de interação com pessoas do mundo inteiro e postar fotos passou a ser algo comum. No entanto, muitas vezes os perigos que essa prática pode trazer passam despercebidos, em especial quando envolvem crianças.