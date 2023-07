Praticar ações e cultivar comportamentos que, sobretudo, geram prejuízos pessoais é um fenômeno comum que recebe o nome de autossabotagem. Atrasar-se para uma prova importante, por ter acordado tarde; furar a dieta, convencendo-se de que um pedaço pequeno de bolo não é o que vai fazer você engordar de verdade; procrastinar e não conseguir entregar no prazo estipulado aquele relatório importante do trabalho. Nesse sentido, autossabotar-se é querer ter o desejo intenso de ser bem-sucedido e feliz e, ao mesmo tempo, comportar-se de uma maneira que impede de obter êxito em sua intenção.

Segundo o terapeuta transpessoal, Robson Hamuche, a autossabotagem costuma ser causada pela baixa autoestima e pela falta de autoconfiança. “Por não acreditar em si mesma, a pessoa se sente incapaz de realizar determinada atividade e na iminência do fracasso se entrega ao comportamento de autossabotagem como meio de lidar com a situação, impossibilitando o alcance do sucesso pessoal e profissional ”, explica.