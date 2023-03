Especialista em neurociência ensina a destravar a mente rumo ao sucesso

Arnoni Caldart pretende ajudar as pessoas a se desenvolverem para atingir seus objetivos (foto: Companhia Editorial/Divulgação )

Historicamente, o sucesso sempre foi desejado por alguém, em algum lugar, em alguma época. Sonho de muitos que perdura até os dias de hoje, para aqueles que desejam alcançá-lo de alguma maneira, seja no âmbito social ou profissional. No entanto, sem o devido preparo, esse desejo acaba se tornando uma mera ilusão para aqueles que acreditam que tudo acontece como um passe de mágica. No livro “Ative sua mente: Descubra como a neurociência pode alavancar seu crescimento”, o autor, Arnoni Caldart, ensina mecanismos que, se administrados de forma correta e inseridos no dia a dia para se tornarem hábitos, contribuem para a alavancagem do sucesso. Ou seja, sucesso como realidade e não como algo inalcançável.



“Desde o primeiro segundo, quando acordamos pela manhã, até o último, à noite, antes do sono, estamos tomando decisões e fazendo escolhas para a nossa vida pessoal ou profissional”, explica Arnoni Caldart. “Compreender como a mente funciona faz muita diferença nas reações às necessidades da vida diária. Esse conhecimento provoca um upgrade muito importante na confiança da nossa mente, fortalecendo o relacionamento interpessoal“, comenta.

Segundo Arnoni Caldart, seu objetivo é ajudar as pessoas a se desenvolverem cada vez mais para atingir seus objetivos, compartilhando dicas da neurociência que impulsionam o crescimento, destravando a mente de hábitos e pensamentos que não são edificantes e desbloqueando todo o seu potencial.

No livro, estão presentes algumas ideias de como observar atitudes externas e renová-las. Movido pela observação, é possível o ser humano absorver informações e compreender situações. De acordo com Arnoni, esse comportamento foi explicado recentemente pela neurociência, que afirma que, se algo lhe causa interesse, os chamados neurônios-espelho são ativados, criando conexões para conseguir os resultados desejados pela mente. Uma ação que pode causar diferenciação é a capacidade de transformar informações.

Tal habilidade é imprescindível para o desenvolvimento profissional com inovações diárias, independentemente do local de trabalho. “Modelar não tem a ver com simplesmente copiar, tem a ver com imaginar e criar uma estratégia que funcione para você se sentir melhor”, explica.



Além disso, há outras dicas presentes na obra, como a capacidade de se atualizar constantemente e como a adaptação às transformações se torna algo primordial para o caminho do sucesso. “Se ficarmos atentos à rotina, vamos perceber que podemos fazer a diferença partindo do comum. Para isso, é preciso praticar o olhar de dentro para fora, ou seja, agir com os nossos sentimentos, que são únicos”, destaca o autor.

(foto: Companhia Editorial/Divulgação )

Serviço



Livro: ”Ative sua mente: Descubra como a neurociência pode alavancar seu crescimento”

Autor: Arnoni Caldart

Editora: BUZZ

Páginas: 160

Preço: R$ 59,90 (livro físico), R$ 44,90 (e-book)

Venda: livrarias por todo o Brasil